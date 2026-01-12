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RBLD: First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF
Курс RBLD за сегодня изменился на -0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 88.36, а максимальная — 88.61.
Следите за динамикой First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RBLD сегодня?
First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF (RBLD) сегодня оценивается на уровне 88.36. Инструмент торгуется в пределах 88.36 - 88.61, вчерашнее закрытие составило 89.09, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RBLD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF?
First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 88.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.96% и USD. Отслеживайте движения RBLD на графике в реальном времени.
Как купить акции RBLD?
Вы можете купить акции First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF (RBLD) по текущей цене 88.36. Ордера обычно размещаются около 88.36 или 88.66, тогда как 4 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RBLD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RBLD?
Инвестирование в First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 72.51 - 91.07 и текущей цены 88.36. Многие сравнивают 0.96% и 3.04% перед размещением ордеров на 88.36 или 88.66. Изучайте ежедневные изменения цены RBLD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF?
Самая высокая цена First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF (RBLD) за последний год составила 91.07. Акции заметно колебались в пределах 72.51 - 91.07, сравнение с 89.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF?
Самая низкая цена First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF (RBLD) за год составила 72.51. Сравнение с текущими 88.36 и 72.51 - 91.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RBLD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RBLD?
В прошлом First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 89.09 и 20.96% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 89.09
- Open
- 88.61
- Bid
- 88.36
- Ask
- 88.66
- Low
- 88.36
- High
- 88.61
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.82%
- Месячное изменение
- 0.96%
- 6-месячное изменение
- 3.04%
- Годовое изменение
- 20.96%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%