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RBLD: First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF

89.16 USD 0.80 (0.91%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RBLD汇率已更改0.91%。当日，交易品种以低点89.16和高点89.16进行交易。

关注First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RBLD新闻

常见问题解答

RBLD股票今天的价格是多少？

First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF股票今天的定价为89.16。它在89.16 - 89.16范围内交易，昨天的收盘价为88.36，交易量达到1。RBLD的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF股票是否支付股息？

First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF目前的价值为89.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.05%和USD。实时查看图表以跟踪RBLD走势。

如何购买RBLD股票？

您可以以89.16的当前价格购买First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF股票。订单通常设置在89.16或89.46附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注RBLD的实时图表更新。

如何投资RBLD股票？

投资First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF需要考虑年度范围72.51 - 91.07和当前价格89.16。许多人在以89.16或89.46下订单之前，会比较1.87%和。实时查看RBLD价格图表，了解每日变化。

First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF的最高价格是91.07。在72.51 - 91.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF的绩效。

First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF（RBLD）的最低价格为72.51。将其与当前的89.16和72.51 - 91.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RBLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RBLD股票是什么时候拆分的？

First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、88.36和22.05%中可见。

日范围
89.16 89.16
年范围
72.51 91.07
前一天收盘价
88.36
开盘价
89.16
卖价
89.16
买价
89.46
最低价
89.16
最高价
89.16
交易量
1
日变化
0.91%
月变化
1.87%
6个月变化
3.98%
年变化
22.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%