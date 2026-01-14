RBLD: First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF
今日RBLD汇率已更改0.91%。当日，交易品种以低点89.16和高点89.16进行交易。
关注First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
RBLD股票今天的价格是多少？
First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF股票今天的定价为89.16。它在89.16 - 89.16范围内交易，昨天的收盘价为88.36，交易量达到1。RBLD的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF股票是否支付股息？
First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF目前的价值为89.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.05%和USD。实时查看图表以跟踪RBLD走势。
如何购买RBLD股票？
您可以以89.16的当前价格购买First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF股票。订单通常设置在89.16或89.46附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注RBLD的实时图表更新。
如何投资RBLD股票？
投资First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF需要考虑年度范围72.51 - 91.07和当前价格89.16。许多人在以89.16或89.46下订单之前，会比较1.87%和。实时查看RBLD价格图表，了解每日变化。
First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF的最高价格是91.07。在72.51 - 91.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF的绩效。
First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF（RBLD）的最低价格为72.51。将其与当前的89.16和72.51 - 91.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RBLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RBLD股票是什么时候拆分的？
First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、88.36和22.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 88.36
- 开盘价
- 89.16
- 卖价
- 89.16
- 买价
- 89.46
- 最低价
- 89.16
- 最高价
- 89.16
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.91%
- 月变化
- 1.87%
- 6个月变化
- 3.98%
- 年变化
- 22.05%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%