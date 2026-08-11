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RAYJ: Rayliant SMDAM Japan Equity ETF

37.44 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RAYJ за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.44, а максимальная — 37.44.

Следите за динамикой Rayliant SMDAM Japan Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RAYJ сегодня?

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) сегодня оценивается на уровне 37.44. Инструмент торгуется в пределах 37.44 - 37.44, вчерашнее закрытие составило 37.44, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RAYJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rayliant SMDAM Japan Equity ETF?

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF в настоящее время оценивается в 37.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.68% и USD. Отслеживайте движения RAYJ на графике в реальном времени.

Как купить акции RAYJ?

Вы можете купить акции Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) по текущей цене 37.44. Ордера обычно размещаются около 37.44 или 37.74, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RAYJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RAYJ?

Инвестирование в Rayliant SMDAM Japan Equity ETF предполагает учет годового диапазона 33.28 - 41.91 и текущей цены 37.44. Многие сравнивают -6.28% и -1.68% перед размещением ордеров на 37.44 или 37.74. Изучайте ежедневные изменения цены RAYJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Rayliant SMDAM Japan Equity ETF?

Самая высокая цена Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) за последний год составила 41.91. Акции заметно колебались в пределах 33.28 - 41.91, сравнение с 37.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rayliant SMDAM Japan Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Rayliant SMDAM Japan Equity ETF?

Самая низкая цена Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) за год составила 33.28. Сравнение с текущими 37.44 и 33.28 - 41.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RAYJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RAYJ?

В прошлом Rayliant SMDAM Japan Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.44 и -1.68% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
37.44 37.44
Годовой диапазон
33.28 41.91
Предыдущее закрытие
37.44
Open
37.44
Bid
37.44
Ask
37.74
Low
37.44
High
37.44
Объем
2
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-6.28%
6-месячное изменение
-1.68%
Годовое изменение
-1.68%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%