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RAYJ: Rayliant SMDAM Japan Equity ETF
Курс RAYJ за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.44, а максимальная — 37.44.
Следите за динамикой Rayliant SMDAM Japan Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RAYJ сегодня?
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) сегодня оценивается на уровне 37.44. Инструмент торгуется в пределах 37.44 - 37.44, вчерашнее закрытие составило 37.44, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RAYJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rayliant SMDAM Japan Equity ETF?
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF в настоящее время оценивается в 37.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.68% и USD. Отслеживайте движения RAYJ на графике в реальном времени.
Как купить акции RAYJ?
Вы можете купить акции Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) по текущей цене 37.44. Ордера обычно размещаются около 37.44 или 37.74, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RAYJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RAYJ?
Инвестирование в Rayliant SMDAM Japan Equity ETF предполагает учет годового диапазона 33.28 - 41.91 и текущей цены 37.44. Многие сравнивают -6.28% и -1.68% перед размещением ордеров на 37.44 или 37.74. Изучайте ежедневные изменения цены RAYJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Rayliant SMDAM Japan Equity ETF?
Самая высокая цена Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) за последний год составила 41.91. Акции заметно колебались в пределах 33.28 - 41.91, сравнение с 37.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rayliant SMDAM Japan Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Rayliant SMDAM Japan Equity ETF?
Самая низкая цена Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) за год составила 33.28. Сравнение с текущими 37.44 и 33.28 - 41.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RAYJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RAYJ?
В прошлом Rayliant SMDAM Japan Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.44 и -1.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 37.44
- Open
- 37.44
- Bid
- 37.44
- Ask
- 37.74
- Low
- 37.44
- High
- 37.44
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -6.28%
- 6-месячное изменение
- -1.68%
- Годовое изменение
- -1.68%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%