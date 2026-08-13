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RAYJ: Rayliant SMDAM Japan Equity ETF

37.44 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RAYJ汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点37.44和高点37.44进行交易。

关注Rayliant SMDAM Japan Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RAYJ股票今天的价格是多少？

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF股票今天的定价为37.44。它在37.44 - 37.44范围内交易，昨天的收盘价为37.44，交易量达到2。RAYJ的实时价格图表显示了这些更新。

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF股票是否支付股息？

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF目前的价值为37.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.68%和USD。实时查看图表以跟踪RAYJ走势。

如何购买RAYJ股票？

您可以以37.44的当前价格购买Rayliant SMDAM Japan Equity ETF股票。订单通常设置在37.44或37.74附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注RAYJ的实时图表更新。

如何投资RAYJ股票？

投资Rayliant SMDAM Japan Equity ETF需要考虑年度范围33.28 - 41.91和当前价格37.44。许多人在以37.44或37.74下订单之前，会比较-6.28%和。实时查看RAYJ价格图表，了解每日变化。

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Rayliant SMDAM Japan Equity ETF的最高价格是41.91。在33.28 - 41.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rayliant SMDAM Japan Equity ETF的绩效。

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF股票的最低价格是多少？

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF（RAYJ）的最低价格为33.28。将其与当前的37.44和33.28 - 41.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RAYJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RAYJ股票是什么时候拆分的？

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.44和-1.68%中可见。

日范围
37.44 37.44
年范围
33.28 41.91
前一天收盘价
37.44
开盘价
37.44
卖价
37.44
买价
37.74
最低价
37.44
最高价
37.44
交易量
2
日变化
0.00%
月变化
-6.28%
6个月变化
-1.68%
年变化
-1.68%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%