RAYJ: Rayliant SMDAM Japan Equity ETF
今日RAYJ汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点37.44和高点37.44进行交易。
关注Rayliant SMDAM Japan Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
RAYJ股票今天的价格是多少？
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF股票今天的定价为37.44。它在37.44 - 37.44范围内交易，昨天的收盘价为37.44，交易量达到2。RAYJ的实时价格图表显示了这些更新。
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF股票是否支付股息？
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF目前的价值为37.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.68%和USD。实时查看图表以跟踪RAYJ走势。
如何购买RAYJ股票？
您可以以37.44的当前价格购买Rayliant SMDAM Japan Equity ETF股票。订单通常设置在37.44或37.74附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注RAYJ的实时图表更新。
如何投资RAYJ股票？
投资Rayliant SMDAM Japan Equity ETF需要考虑年度范围33.28 - 41.91和当前价格37.44。许多人在以37.44或37.74下订单之前，会比较-6.28%和。实时查看RAYJ价格图表，了解每日变化。
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Rayliant SMDAM Japan Equity ETF的最高价格是41.91。在33.28 - 41.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Rayliant SMDAM Japan Equity ETF的绩效。
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF股票的最低价格是多少？
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF（RAYJ）的最低价格为33.28。将其与当前的37.44和33.28 - 41.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RAYJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RAYJ股票是什么时候拆分的？
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.44和-1.68%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.44
- 开盘价
- 37.44
- 卖价
- 37.44
- 买价
- 37.74
- 最低价
- 37.44
- 最高价
- 37.44
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -6.28%
- 6个月变化
- -1.68%
- 年变化
- -1.68%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%