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RAUS: RACWI US ETF
Курс RAUS за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.27, а максимальная — 30.38.
Следите за динамикой RACWI US ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RAUS сегодня?
RACWI US ETF (RAUS) сегодня оценивается на уровне 30.33. Инструмент торгуется в пределах 30.27 - 30.38, вчерашнее закрытие составило 30.31, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RAUS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям RACWI US ETF?
RACWI US ETF в настоящее время оценивается в 30.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.21% и USD. Отслеживайте движения RAUS на графике в реальном времени.
Как купить акции RAUS?
Вы можете купить акции RACWI US ETF (RAUS) по текущей цене 30.33. Ордера обычно размещаются около 30.33 или 30.63, тогда как 9 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RAUS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RAUS?
Инвестирование в RACWI US ETF предполагает учет годового диапазона 24.60 - 30.38 и текущей цены 30.33. Многие сравнивают 2.22% и 15.24% перед размещением ордеров на 30.33 или 30.63. Изучайте ежедневные изменения цены RAUS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции RACWI US ETF?
Самая высокая цена RACWI US ETF (RAUS) за последний год составила 30.38. Акции заметно колебались в пределах 24.60 - 30.38, сравнение с 30.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RACWI US ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции RACWI US ETF?
Самая низкая цена RACWI US ETF (RAUS) за год составила 24.60. Сравнение с текущими 30.33 и 24.60 - 30.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RAUS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RAUS?
В прошлом RACWI US ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.31 и 20.21% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.31
- Open
- 30.34
- Bid
- 30.33
- Ask
- 30.63
- Low
- 30.27
- High
- 30.38
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 2.22%
- 6-месячное изменение
- 15.24%
- Годовое изменение
- 20.21%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%