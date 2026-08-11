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RAUS: RACWI US ETF

30.33 USD 0.02 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RAUS за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.27, а максимальная — 30.38.

Следите за динамикой RACWI US ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RAUS сегодня?

RACWI US ETF (RAUS) сегодня оценивается на уровне 30.33. Инструмент торгуется в пределах 30.27 - 30.38, вчерашнее закрытие составило 30.31, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RAUS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям RACWI US ETF?

RACWI US ETF в настоящее время оценивается в 30.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.21% и USD. Отслеживайте движения RAUS на графике в реальном времени.

Как купить акции RAUS?

Вы можете купить акции RACWI US ETF (RAUS) по текущей цене 30.33. Ордера обычно размещаются около 30.33 или 30.63, тогда как 9 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RAUS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RAUS?

Инвестирование в RACWI US ETF предполагает учет годового диапазона 24.60 - 30.38 и текущей цены 30.33. Многие сравнивают 2.22% и 15.24% перед размещением ордеров на 30.33 или 30.63. Изучайте ежедневные изменения цены RAUS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции RACWI US ETF?

Самая высокая цена RACWI US ETF (RAUS) за последний год составила 30.38. Акции заметно колебались в пределах 24.60 - 30.38, сравнение с 30.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику RACWI US ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции RACWI US ETF?

Самая низкая цена RACWI US ETF (RAUS) за год составила 24.60. Сравнение с текущими 30.33 и 24.60 - 30.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RAUS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RAUS?

В прошлом RACWI US ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.31 и 20.21% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.27 30.38
Годовой диапазон
24.60 30.38
Предыдущее закрытие
30.31
Open
30.34
Bid
30.33
Ask
30.63
Low
30.27
High
30.38
Объем
9
Дневное изменение
0.07%
Месячное изменение
2.22%
6-месячное изменение
15.24%
Годовое изменение
20.21%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%