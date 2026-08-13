RAUS股票今天的价格是多少？ RACWI US ETF股票今天的定价为30.19。它在30.19 - 30.34范围内交易，昨天的收盘价为30.33，交易量达到12。RAUS的实时价格图表显示了这些更新。

RACWI US ETF股票是否支付股息？ RACWI US ETF目前的价值为30.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.66%和USD。实时查看图表以跟踪RAUS走势。

如何购买RAUS股票？ 您可以以30.19的当前价格购买RACWI US ETF股票。订单通常设置在30.19或30.49附近，而12和-0.49%显示市场活动。立即关注RAUS的实时图表更新。

如何投资RAUS股票？ 投资RACWI US ETF需要考虑年度范围24.60 - 30.38和当前价格30.19。许多人在以30.19或30.49下订单之前，会比较1.75%和。实时查看RAUS价格图表，了解每日变化。

RACWI US ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，RACWI US ETF的最高价格是30.38。在24.60 - 30.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RACWI US ETF的绩效。

RACWI US ETF股票的最低价格是多少？ RACWI US ETF（RAUS）的最低价格为24.60。将其与当前的30.19和24.60 - 30.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RAUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。