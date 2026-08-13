RAUS: RACWI US ETF
今日RAUS汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点30.19和高点30.34进行交易。
关注RACWI US ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RAUS股票今天的价格是多少？
RACWI US ETF股票今天的定价为30.19。它在30.19 - 30.34范围内交易，昨天的收盘价为30.33，交易量达到12。RAUS的实时价格图表显示了这些更新。
RACWI US ETF股票是否支付股息？
RACWI US ETF目前的价值为30.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.66%和USD。实时查看图表以跟踪RAUS走势。
如何购买RAUS股票？
您可以以30.19的当前价格购买RACWI US ETF股票。订单通常设置在30.19或30.49附近，而12和-0.49%显示市场活动。立即关注RAUS的实时图表更新。
如何投资RAUS股票？
投资RACWI US ETF需要考虑年度范围24.60 - 30.38和当前价格30.19。许多人在以30.19或30.49下订单之前，会比较1.75%和。实时查看RAUS价格图表，了解每日变化。
RACWI US ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，RACWI US ETF的最高价格是30.38。在24.60 - 30.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RACWI US ETF的绩效。
RACWI US ETF股票的最低价格是多少？
RACWI US ETF（RAUS）的最低价格为24.60。将其与当前的30.19和24.60 - 30.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RAUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RAUS股票是什么时候拆分的？
RACWI US ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.33和19.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.33
- 开盘价
- 30.34
- 卖价
- 30.19
- 买价
- 30.49
- 最低价
- 30.19
- 最高价
- 30.34
- 交易量
- 12
- 日变化
- -0.46%
- 月变化
- 1.75%
- 6个月变化
- 14.70%
- 年变化
- 19.66%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%