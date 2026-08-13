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RAUS: RACWI US ETF

30.19 USD 0.14 (0.46%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RAUS汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点30.19和高点30.34进行交易。

关注RACWI US ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RAUS股票今天的价格是多少？

RACWI US ETF股票今天的定价为30.19。它在30.19 - 30.34范围内交易，昨天的收盘价为30.33，交易量达到12。RAUS的实时价格图表显示了这些更新。

RACWI US ETF股票是否支付股息？

RACWI US ETF目前的价值为30.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.66%和USD。实时查看图表以跟踪RAUS走势。

如何购买RAUS股票？

您可以以30.19的当前价格购买RACWI US ETF股票。订单通常设置在30.19或30.49附近，而12和-0.49%显示市场活动。立即关注RAUS的实时图表更新。

如何投资RAUS股票？

投资RACWI US ETF需要考虑年度范围24.60 - 30.38和当前价格30.19。许多人在以30.19或30.49下订单之前，会比较1.75%和。实时查看RAUS价格图表，了解每日变化。

RACWI US ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，RACWI US ETF的最高价格是30.38。在24.60 - 30.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪RACWI US ETF的绩效。

RACWI US ETF股票的最低价格是多少？

RACWI US ETF（RAUS）的最低价格为24.60。将其与当前的30.19和24.60 - 30.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RAUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RAUS股票是什么时候拆分的？

RACWI US ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.33和19.66%中可见。

日范围
30.19 30.34
年范围
24.60 30.38
前一天收盘价
30.33
开盘价
30.34
卖价
30.19
买价
30.49
最低价
30.19
最高价
30.34
交易量
12
日变化
-0.46%
月变化
1.75%
6个月变化
14.70%
年变化
19.66%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%