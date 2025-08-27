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RAFE: PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

49.78 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RAFE за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.69, а максимальная — 49.78.

Следите за динамикой PIMCO RAFI ESG U.S. ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RAFE сегодня?

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) сегодня оценивается на уровне 49.78. Инструмент торгуется в пределах 49.69 - 49.78, вчерашнее закрытие составило 49.76, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RAFE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO RAFI ESG U.S. ETF?

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF в настоящее время оценивается в 49.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.31% и USD. Отслеживайте движения RAFE на графике в реальном времени.

Как купить акции RAFE?

Вы можете купить акции PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) по текущей цене 49.78. Ордера обычно размещаются около 49.78 или 50.08, тогда как 9 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RAFE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RAFE?

Инвестирование в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF предполагает учет годового диапазона 39.10 - 49.78 и текущей цены 49.78. Многие сравнивают 2.05% и 14.67% перед размещением ордеров на 49.78 или 50.08. Изучайте ежедневные изменения цены RAFE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PIMCO RAFI ESG U.S. ETF?

Самая высокая цена PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) за последний год составила 49.78. Акции заметно колебались в пределах 39.10 - 49.78, сравнение с 49.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO RAFI ESG U.S. ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PIMCO RAFI ESG U.S. ETF?

Самая низкая цена PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) за год составила 39.10. Сравнение с текущими 49.78 и 39.10 - 49.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RAFE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RAFE?

В прошлом PIMCO RAFI ESG U.S. ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.76 и 27.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.69 49.78
Годовой диапазон
39.10 49.78
Предыдущее закрытие
49.76
Open
49.69
Bid
49.78
Ask
50.08
Low
49.69
High
49.78
Объем
9
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
2.05%
6-месячное изменение
14.67%
Годовое изменение
27.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%