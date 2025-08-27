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RAFE: PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
Курс RAFE за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.69, а максимальная — 49.78.
Следите за динамикой PIMCO RAFI ESG U.S. ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RAFE сегодня?
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) сегодня оценивается на уровне 49.78. Инструмент торгуется в пределах 49.69 - 49.78, вчерашнее закрытие составило 49.76, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RAFE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO RAFI ESG U.S. ETF?
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF в настоящее время оценивается в 49.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.31% и USD. Отслеживайте движения RAFE на графике в реальном времени.
Как купить акции RAFE?
Вы можете купить акции PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) по текущей цене 49.78. Ордера обычно размещаются около 49.78 или 50.08, тогда как 9 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RAFE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RAFE?
Инвестирование в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF предполагает учет годового диапазона 39.10 - 49.78 и текущей цены 49.78. Многие сравнивают 2.05% и 14.67% перед размещением ордеров на 49.78 или 50.08. Изучайте ежедневные изменения цены RAFE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PIMCO RAFI ESG U.S. ETF?
Самая высокая цена PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) за последний год составила 49.78. Акции заметно колебались в пределах 39.10 - 49.78, сравнение с 49.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO RAFI ESG U.S. ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PIMCO RAFI ESG U.S. ETF?
Самая низкая цена PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) за год составила 39.10. Сравнение с текущими 49.78 и 39.10 - 49.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RAFE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RAFE?
В прошлом PIMCO RAFI ESG U.S. ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.76 и 27.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.76
- Open
- 49.69
- Bid
- 49.78
- Ask
- 50.08
- Low
- 49.69
- High
- 49.78
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 2.05%
- 6-месячное изменение
- 14.67%
- Годовое изменение
- 27.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%