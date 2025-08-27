RAFE股票今天的价格是多少？ PIMCO RAFI ESG U.S. ETF股票今天的定价为49.70。它在49.70 - 49.86范围内交易，昨天的收盘价为49.78，交易量达到17。RAFE的实时价格图表显示了这些更新。

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF股票是否支付股息？ PIMCO RAFI ESG U.S. ETF目前的价值为49.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.11%和USD。实时查看图表以跟踪RAFE走势。

如何购买RAFE股票？ 您可以以49.70的当前价格购买PIMCO RAFI ESG U.S. ETF股票。订单通常设置在49.70或50.00附近，而17和-0.32%显示市场活动。立即关注RAFE的实时图表更新。

如何投资RAFE股票？ 投资PIMCO RAFI ESG U.S. ETF需要考虑年度范围39.10 - 49.86和当前价格49.70。许多人在以49.70或50.00下订单之前，会比较1.89%和。实时查看RAFE价格图表，了解每日变化。

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，PIMCO RAFI ESG U.S. ETF的最高价格是49.86。在39.10 - 49.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PIMCO RAFI ESG U.S. ETF的绩效。

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF股票的最低价格是多少？ PIMCO RAFI ESG U.S. ETF（RAFE）的最低价格为39.10。将其与当前的49.70和39.10 - 49.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RAFE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。