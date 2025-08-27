RAFE: PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
今日RAFE汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点49.70和高点49.86进行交易。
关注PIMCO RAFI ESG U.S. ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- MN
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常见问题解答
RAFE股票今天的价格是多少？
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF股票今天的定价为49.70。它在49.70 - 49.86范围内交易，昨天的收盘价为49.78，交易量达到17。RAFE的实时价格图表显示了这些更新。
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF股票是否支付股息？
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF目前的价值为49.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.11%和USD。实时查看图表以跟踪RAFE走势。
如何购买RAFE股票？
您可以以49.70的当前价格购买PIMCO RAFI ESG U.S. ETF股票。订单通常设置在49.70或50.00附近，而17和-0.32%显示市场活动。立即关注RAFE的实时图表更新。
如何投资RAFE股票？
投资PIMCO RAFI ESG U.S. ETF需要考虑年度范围39.10 - 49.86和当前价格49.70。许多人在以49.70或50.00下订单之前，会比较1.89%和。实时查看RAFE价格图表，了解每日变化。
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PIMCO RAFI ESG U.S. ETF的最高价格是49.86。在39.10 - 49.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PIMCO RAFI ESG U.S. ETF的绩效。
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF股票的最低价格是多少？
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF（RAFE）的最低价格为39.10。将其与当前的49.70和39.10 - 49.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RAFE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RAFE股票是什么时候拆分的？
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.78和27.11%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.78
- 开盘价
- 49.86
- 卖价
- 49.70
- 买价
- 50.00
- 最低价
- 49.70
- 最高价
- 49.86
- 交易量
- 17
- 日变化
- -0.16%
- 月变化
- 1.89%
- 6个月变化
- 14.49%
- 年变化
- 27.11%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%