报价部分
货币 / RAFE
回到股票

RAFE: PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

49.70 USD 0.08 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RAFE汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点49.70和高点49.86进行交易。

关注PIMCO RAFI ESG U.S. ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RAFE新闻

常见问题解答

RAFE股票今天的价格是多少？

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF股票今天的定价为49.70。它在49.70 - 49.86范围内交易，昨天的收盘价为49.78，交易量达到17。RAFE的实时价格图表显示了这些更新。

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF股票是否支付股息？

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF目前的价值为49.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.11%和USD。实时查看图表以跟踪RAFE走势。

如何购买RAFE股票？

您可以以49.70的当前价格购买PIMCO RAFI ESG U.S. ETF股票。订单通常设置在49.70或50.00附近，而17和-0.32%显示市场活动。立即关注RAFE的实时图表更新。

如何投资RAFE股票？

投资PIMCO RAFI ESG U.S. ETF需要考虑年度范围39.10 - 49.86和当前价格49.70。许多人在以49.70或50.00下订单之前，会比较1.89%和。实时查看RAFE价格图表，了解每日变化。

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PIMCO RAFI ESG U.S. ETF的最高价格是49.86。在39.10 - 49.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PIMCO RAFI ESG U.S. ETF的绩效。

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF股票的最低价格是多少？

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF（RAFE）的最低价格为39.10。将其与当前的49.70和39.10 - 49.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RAFE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RAFE股票是什么时候拆分的？

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.78和27.11%中可见。

日范围
49.70 49.86
年范围
39.10 49.86
前一天收盘价
49.78
开盘价
49.86
卖价
49.70
买价
50.00
最低价
49.70
最高价
49.86
交易量
17
日变化
-0.16%
月变化
1.89%
6个月变化
14.49%
年变化
27.11%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%