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RAA: SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
Курс RAA за сегодня изменился на 0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.97, а максимальная — 30.12.
Следите за динамикой SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RAA сегодня?
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) сегодня оценивается на уровне 30.12. Инструмент торгуется в пределах 29.97 - 30.12, вчерашнее закрытие составило 29.98, а торговый объем достиг 39. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RAA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF?
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF в настоящее время оценивается в 30.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.62% и USD. Отслеживайте движения RAA на графике в реальном времени.
Как купить акции RAA?
Вы можете купить акции SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) по текущей цене 30.12. Ордера обычно размещаются около 30.12 или 30.42, тогда как 39 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RAA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RAA?
Инвестирование в SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 27.04 - 30.63 и текущей цены 30.12. Многие сравнивают 2.45% и 4.84% перед размещением ордеров на 30.12 или 30.42. Изучайте ежедневные изменения цены RAA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF?
Самая высокая цена SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) за последний год составила 30.63. Акции заметно колебались в пределах 27.04 - 30.63, сравнение с 29.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF?
Самая низкая цена SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) за год составила 27.04. Сравнение с текущими 30.12 и 27.04 - 30.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RAA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RAA?
В прошлом SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.98 и 6.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.98
- Open
- 30.09
- Bid
- 30.12
- Ask
- 30.42
- Low
- 29.97
- High
- 30.12
- Объем
- 39
- Дневное изменение
- 0.47%
- Месячное изменение
- 2.45%
- 6-месячное изменение
- 4.84%
- Годовое изменение
- 6.62%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%