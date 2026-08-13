RAA: SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
今日RAA汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点30.08和高点30.14进行交易。
关注SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RAA股票今天的价格是多少？
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF股票今天的定价为30.08。它在30.08 - 30.14范围内交易，昨天的收盘价为30.12，交易量达到38。RAA的实时价格图表显示了这些更新。
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF股票是否支付股息？
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF目前的价值为30.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.48%和USD。实时查看图表以跟踪RAA走势。
如何购买RAA股票？
您可以以30.08的当前价格购买SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF股票。订单通常设置在30.08或30.38附近，而38和-0.13%显示市场活动。立即关注RAA的实时图表更新。
如何投资RAA股票？
投资SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF需要考虑年度范围27.04 - 30.63和当前价格30.08。许多人在以30.08或30.38下订单之前，会比较2.31%和。实时查看RAA价格图表，了解每日变化。
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF的最高价格是30.63。在27.04 - 30.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF的绩效。
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF股票的最低价格是多少？
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF（RAA）的最低价格为27.04。将其与当前的30.08和27.04 - 30.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RAA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RAA股票是什么时候拆分的？
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.12和6.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.12
- 开盘价
- 30.12
- 卖价
- 30.08
- 买价
- 30.38
- 最低价
- 30.08
- 最高价
- 30.14
- 交易量
- 38
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- 2.31%
- 6个月变化
- 4.70%
- 年变化
- 6.48%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%