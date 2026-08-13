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RAA: SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF

30.08 USD 0.04 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RAA汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点30.08和高点30.14进行交易。

关注SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RAA股票今天的价格是多少？

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF股票今天的定价为30.08。它在30.08 - 30.14范围内交易，昨天的收盘价为30.12，交易量达到38。RAA的实时价格图表显示了这些更新。

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF股票是否支付股息？

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF目前的价值为30.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.48%和USD。实时查看图表以跟踪RAA走势。

如何购买RAA股票？

您可以以30.08的当前价格购买SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF股票。订单通常设置在30.08或30.38附近，而38和-0.13%显示市场活动。立即关注RAA的实时图表更新。

如何投资RAA股票？

投资SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF需要考虑年度范围27.04 - 30.63和当前价格30.08。许多人在以30.08或30.38下订单之前，会比较2.31%和。实时查看RAA价格图表，了解每日变化。

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF的最高价格是30.63。在27.04 - 30.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF的绩效。

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF股票的最低价格是多少？

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF（RAA）的最低价格为27.04。将其与当前的30.08和27.04 - 30.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RAA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RAA股票是什么时候拆分的？

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.12和6.48%中可见。

日范围
30.08 30.14
年范围
27.04 30.63
前一天收盘价
30.12
开盘价
30.12
卖价
30.08
买价
30.38
最低价
30.08
最高价
30.14
交易量
38
日变化
-0.13%
月变化
2.31%
6个月变化
4.70%
年变化
6.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%