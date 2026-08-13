RAA股票今天的价格是多少？ SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF股票今天的定价为30.08。它在30.08 - 30.14范围内交易，昨天的收盘价为30.12，交易量达到38。RAA的实时价格图表显示了这些更新。

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF股票是否支付股息？ SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF目前的价值为30.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.48%和USD。实时查看图表以跟踪RAA走势。

如何购买RAA股票？ 您可以以30.08的当前价格购买SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF股票。订单通常设置在30.08或30.38附近，而38和-0.13%显示市场活动。立即关注RAA的实时图表更新。

如何投资RAA股票？ 投资SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF需要考虑年度范围27.04 - 30.63和当前价格30.08。许多人在以30.08或30.38下订单之前，会比较2.31%和。实时查看RAA价格图表，了解每日变化。

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF的最高价格是30.63。在27.04 - 30.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF的绩效。

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF股票的最低价格是多少？ SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF（RAA）的最低价格为27.04。将其与当前的30.08和27.04 - 30.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RAA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。