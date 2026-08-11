КотировкиРазделы
Валюты / QXQ
Назад в Рынок акций США

QXQ: SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF

32.02 USD 0.03 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QXQ за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.99, а максимальная — 32.15.

Следите за динамикой SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QXQ сегодня?

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) сегодня оценивается на уровне 32.02. Инструмент торгуется в пределах 31.99 - 32.15, вчерашнее закрытие составило 32.05, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QXQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF?

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF в настоящее время оценивается в 32.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.81% и USD. Отслеживайте движения QXQ на графике в реальном времени.

Как купить акции QXQ?

Вы можете купить акции SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) по текущей цене 32.02. Ордера обычно размещаются около 32.02 или 32.32, тогда как 15 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QXQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QXQ?

Инвестирование в SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF предполагает учет годового диапазона 24.84 - 33.25 и текущей цены 32.02. Многие сравнивают 4.98% и 18.37% перед размещением ордеров на 32.02 или 32.32. Изучайте ежедневные изменения цены QXQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF?

Самая высокая цена SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) за последний год составила 33.25. Акции заметно колебались в пределах 24.84 - 33.25, сравнение с 32.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF?

Самая низкая цена SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) за год составила 24.84. Сравнение с текущими 32.02 и 24.84 - 33.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QXQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QXQ?

В прошлом SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.05 и 18.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.99 32.15
Годовой диапазон
24.84 33.25
Предыдущее закрытие
32.05
Open
32.00
Bid
32.02
Ask
32.32
Low
31.99
High
32.15
Объем
15
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
4.98%
6-месячное изменение
18.37%
Годовое изменение
18.81%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%