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QXQ: SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF
Курс QXQ за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.99, а максимальная — 32.15.
Следите за динамикой SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QXQ сегодня?
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) сегодня оценивается на уровне 32.02. Инструмент торгуется в пределах 31.99 - 32.15, вчерашнее закрытие составило 32.05, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QXQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF?
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF в настоящее время оценивается в 32.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.81% и USD. Отслеживайте движения QXQ на графике в реальном времени.
Как купить акции QXQ?
Вы можете купить акции SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) по текущей цене 32.02. Ордера обычно размещаются около 32.02 или 32.32, тогда как 15 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QXQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QXQ?
Инвестирование в SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF предполагает учет годового диапазона 24.84 - 33.25 и текущей цены 32.02. Многие сравнивают 4.98% и 18.37% перед размещением ордеров на 32.02 или 32.32. Изучайте ежедневные изменения цены QXQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF?
Самая высокая цена SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) за последний год составила 33.25. Акции заметно колебались в пределах 24.84 - 33.25, сравнение с 32.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF?
Самая низкая цена SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF (QXQ) за год составила 24.84. Сравнение с текущими 32.02 и 24.84 - 33.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QXQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QXQ?
В прошлом SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.05 и 18.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.05
- Open
- 32.00
- Bid
- 32.02
- Ask
- 32.32
- Low
- 31.99
- High
- 32.15
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 4.98%
- 6-месячное изменение
- 18.37%
- Годовое изменение
- 18.81%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%