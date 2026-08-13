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QXQ: SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF

31.90 USD 0.12 (0.37%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QXQ汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点31.76和高点32.06进行交易。

关注SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QXQ股票今天的价格是多少？

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF股票今天的定价为31.90。它在31.76 - 32.06范围内交易，昨天的收盘价为32.02，交易量达到24。QXQ的实时价格图表显示了这些更新。

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF股票是否支付股息？

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF目前的价值为31.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.37%和USD。实时查看图表以跟踪QXQ走势。

如何购买QXQ股票？

您可以以31.90的当前价格购买SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF股票。订单通常设置在31.90或32.20附近，而24和-0.31%显示市场活动。立即关注QXQ的实时图表更新。

如何投资QXQ股票？

投资SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF需要考虑年度范围24.84 - 33.25和当前价格31.90。许多人在以31.90或32.20下订单之前，会比较4.59%和。实时查看QXQ价格图表，了解每日变化。

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF的最高价格是33.25。在24.84 - 33.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF的绩效。

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF股票的最低价格是多少？

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF（QXQ）的最低价格为24.84。将其与当前的31.90和24.84 - 33.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QXQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QXQ股票是什么时候拆分的？

SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.02和18.37%中可见。

日范围
31.76 32.06
年范围
24.84 33.25
前一天收盘价
32.02
开盘价
32.00
卖价
31.90
买价
32.20
最低价
31.76
最高价
32.06
交易量
24
日变化
-0.37%
月变化
4.59%
6个月变化
17.93%
年变化
18.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%