QXQ: SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF
今日QXQ汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点31.76和高点32.06进行交易。
关注SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- W1
- MN
常见问题解答
QXQ股票今天的价格是多少？
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF股票今天的定价为31.90。它在31.76 - 32.06范围内交易，昨天的收盘价为32.02，交易量达到24。QXQ的实时价格图表显示了这些更新。
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF股票是否支付股息？
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF目前的价值为31.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.37%和USD。实时查看图表以跟踪QXQ走势。
如何购买QXQ股票？
您可以以31.90的当前价格购买SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF股票。订单通常设置在31.90或32.20附近，而24和-0.31%显示市场活动。立即关注QXQ的实时图表更新。
如何投资QXQ股票？
投资SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF需要考虑年度范围24.84 - 33.25和当前价格31.90。许多人在以31.90或32.20下订单之前，会比较4.59%和。实时查看QXQ价格图表，了解每日变化。
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF的最高价格是33.25。在24.84 - 33.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF的绩效。
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF股票的最低价格是多少？
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF（QXQ）的最低价格为24.84。将其与当前的31.90和24.84 - 33.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QXQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QXQ股票是什么时候拆分的？
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.02和18.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.02
- 开盘价
- 32.00
- 卖价
- 31.90
- 买价
- 32.20
- 最低价
- 31.76
- 最高价
- 32.06
- 交易量
- 24
- 日变化
- -0.37%
- 月变化
- 4.59%
- 6个月变化
- 17.93%
- 年变化
- 18.37%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%