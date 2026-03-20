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QWLD: SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

159.50 USD 0.12 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QWLD за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 159.25, а максимальная — 159.50.

Следите за динамикой SPDR MSCI World StrategicFactors ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QWLD сегодня?

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) сегодня оценивается на уровне 159.50. Инструмент торгуется в пределах 159.25 - 159.50, вчерашнее закрытие составило 159.38, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QWLD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR MSCI World StrategicFactors ETF?

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF в настоящее время оценивается в 159.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.97% и USD. Отслеживайте движения QWLD на графике в реальном времени.

Как купить акции QWLD?

Вы можете купить акции SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) по текущей цене 159.50. Ордера обычно размещаются около 159.50 или 159.80, тогда как 3 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QWLD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QWLD?

Инвестирование в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF предполагает учет годового диапазона 140.00 - 159.50 и текущей цены 159.50. Многие сравнивают 2.14% и 6.02% перед размещением ордеров на 159.50 или 159.80. Изучайте ежедневные изменения цены QWLD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR MSCI World StrategicFactors ETF?

Самая высокая цена SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) за последний год составила 159.50. Акции заметно колебались в пределах 140.00 - 159.50, сравнение с 159.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR MSCI World StrategicFactors ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR MSCI World StrategicFactors ETF?

Самая низкая цена SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) за год составила 140.00. Сравнение с текущими 159.50 и 140.00 - 159.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QWLD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QWLD?

В прошлом SPDR MSCI World StrategicFactors ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 159.38 и 6.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
159.25 159.50
Годовой диапазон
140.00 159.50
Предыдущее закрытие
159.38
Open
159.25
Bid
159.50
Ask
159.80
Low
159.25
High
159.50
Объем
3
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
2.14%
6-месячное изменение
6.02%
Годовое изменение
6.97%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%