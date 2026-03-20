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QWLD: SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
Курс QWLD за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 159.25, а максимальная — 159.50.
Следите за динамикой SPDR MSCI World StrategicFactors ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QWLD сегодня?
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) сегодня оценивается на уровне 159.50. Инструмент торгуется в пределах 159.25 - 159.50, вчерашнее закрытие составило 159.38, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QWLD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR MSCI World StrategicFactors ETF?
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF в настоящее время оценивается в 159.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.97% и USD. Отслеживайте движения QWLD на графике в реальном времени.
Как купить акции QWLD?
Вы можете купить акции SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) по текущей цене 159.50. Ордера обычно размещаются около 159.50 или 159.80, тогда как 3 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QWLD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QWLD?
Инвестирование в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF предполагает учет годового диапазона 140.00 - 159.50 и текущей цены 159.50. Многие сравнивают 2.14% и 6.02% перед размещением ордеров на 159.50 или 159.80. Изучайте ежедневные изменения цены QWLD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR MSCI World StrategicFactors ETF?
Самая высокая цена SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) за последний год составила 159.50. Акции заметно колебались в пределах 140.00 - 159.50, сравнение с 159.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR MSCI World StrategicFactors ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR MSCI World StrategicFactors ETF?
Самая низкая цена SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) за год составила 140.00. Сравнение с текущими 159.50 и 140.00 - 159.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QWLD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QWLD?
В прошлом SPDR MSCI World StrategicFactors ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 159.38 и 6.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 159.38
- Open
- 159.25
- Bid
- 159.50
- Ask
- 159.80
- Low
- 159.25
- High
- 159.50
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 2.14%
- 6-месячное изменение
- 6.02%
- Годовое изменение
- 6.97%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%