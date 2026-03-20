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QWLD: SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

158.98 USD 0.52 (0.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QWLD汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点158.98和高点159.51进行交易。

关注SPDR MSCI World StrategicFactors ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QWLD新闻

常见问题解答

QWLD股票今天的价格是多少？

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF股票今天的定价为158.98。它在158.98 - 159.51范围内交易，昨天的收盘价为159.50，交易量达到4。QWLD的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF股票是否支付股息？

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF目前的价值为158.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.62%和USD。实时查看图表以跟踪QWLD走势。

如何购买QWLD股票？

您可以以158.98的当前价格购买SPDR MSCI World StrategicFactors ETF股票。订单通常设置在158.98或159.28附近，而4和-0.23%显示市场活动。立即关注QWLD的实时图表更新。

如何投资QWLD股票？

投资SPDR MSCI World StrategicFactors ETF需要考虑年度范围140.00 - 159.51和当前价格158.98。许多人在以158.98或159.28下订单之前，会比较1.81%和。实时查看QWLD价格图表，了解每日变化。

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR MSCI World StrategicFactors ETF的最高价格是159.51。在140.00 - 159.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR MSCI World StrategicFactors ETF的绩效。

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF股票的最低价格是多少？

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF（QWLD）的最低价格为140.00。将其与当前的158.98和140.00 - 159.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QWLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QWLD股票是什么时候拆分的？

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、159.50和6.62%中可见。

日范围
158.98 159.51
年范围
140.00 159.51
前一天收盘价
159.50
开盘价
159.34
卖价
158.98
买价
159.28
最低价
158.98
最高价
159.51
交易量
4
日变化
-0.33%
月变化
1.81%
6个月变化
5.68%
年变化
6.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%