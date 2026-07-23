КотировкиРазделы
Валюты / QVAL
Назад в Рынок акций США

QVAL: Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

60.81 USD 0.45 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QVAL за сегодня изменился на 0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.34, а максимальная — 60.88.

Следите за динамикой Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости QVAL

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QVAL сегодня?

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) сегодня оценивается на уровне 60.81. Инструмент торгуется в пределах 60.34 - 60.88, вчерашнее закрытие составило 60.36, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QVAL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF?

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF в настоящее время оценивается в 60.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 34.15% и USD. Отслеживайте движения QVAL на графике в реальном времени.

Как купить акции QVAL?

Вы можете купить акции Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) по текущей цене 60.81. Ордера обычно размещаются около 60.81 или 61.11, тогда как 36 и 0.78% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QVAL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QVAL?

Инвестирование в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF предполагает учет годового диапазона 44.98 - 60.88 и текущей цены 60.81. Многие сравнивают 3.51% и 14.52% перед размещением ордеров на 60.81 или 61.11. Изучайте ежедневные изменения цены QVAL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF?

Самая высокая цена Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) за последний год составила 60.88. Акции заметно колебались в пределах 44.98 - 60.88, сравнение с 60.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF?

Самая низкая цена Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) за год составила 44.98. Сравнение с текущими 60.81 и 44.98 - 60.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QVAL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QVAL?

В прошлом Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.36 и 34.15% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
60.34 60.88
Годовой диапазон
44.98 60.88
Предыдущее закрытие
60.36
Open
60.34
Bid
60.81
Ask
61.11
Low
60.34
High
60.88
Объем
36
Дневное изменение
0.75%
Месячное изменение
3.51%
6-месячное изменение
14.52%
Годовое изменение
34.15%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%