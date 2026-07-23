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QVAL: ValueShares 美国量化价值 ETF

60.94 USD 0.13 (0.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QVAL汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点60.73和高点61.01进行交易。

关注ValueShares 美国量化价值 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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QVAL新闻

常见问题解答

QVAL股票今天的价格是多少？

ValueShares 美国量化价值 ETF股票今天的定价为60.94。它在60.73 - 61.01范围内交易，昨天的收盘价为60.81，交易量达到28。QVAL的实时价格图表显示了这些更新。

ValueShares 美国量化价值 ETF股票是否支付股息？

ValueShares 美国量化价值 ETF目前的价值为60.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注34.44%和USD。实时查看图表以跟踪QVAL走势。

如何购买QVAL股票？

您可以以60.94的当前价格购买ValueShares 美国量化价值 ETF股票。订单通常设置在60.94或61.24附近，而28和0.35%显示市场活动。立即关注QVAL的实时图表更新。

如何投资QVAL股票？

投资ValueShares 美国量化价值 ETF需要考虑年度范围44.98 - 61.01和当前价格60.94。许多人在以60.94或61.24下订单之前，会比较3.73%和。实时查看QVAL价格图表，了解每日变化。

ValueShares 美国量化价值 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ValueShares 美国量化价值 ETF的最高价格是61.01。在44.98 - 61.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ValueShares 美国量化价值 ETF的绩效。

ValueShares 美国量化价值 ETF股票的最低价格是多少？

ValueShares 美国量化价值 ETF（QVAL）的最低价格为44.98。将其与当前的60.94和44.98 - 61.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QVAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QVAL股票是什么时候拆分的？

ValueShares 美国量化价值 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.81和34.44%中可见。

日范围
60.73 61.01
年范围
44.98 61.01
前一天收盘价
60.81
开盘价
60.73
卖价
60.94
买价
61.24
最低价
60.73
最高价
61.01
交易量
28
日变化
0.21%
月变化
3.73%
6个月变化
14.76%
年变化
34.44%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%