QVAL股票今天的价格是多少？ ValueShares 美国量化价值 ETF股票今天的定价为60.94。它在60.73 - 61.01范围内交易，昨天的收盘价为60.81，交易量达到28。QVAL的实时价格图表显示了这些更新。

ValueShares 美国量化价值 ETF股票是否支付股息？ ValueShares 美国量化价值 ETF目前的价值为60.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注34.44%和USD。实时查看图表以跟踪QVAL走势。

如何购买QVAL股票？ 您可以以60.94的当前价格购买ValueShares 美国量化价值 ETF股票。订单通常设置在60.94或61.24附近，而28和0.35%显示市场活动。立即关注QVAL的实时图表更新。

如何投资QVAL股票？ 投资ValueShares 美国量化价值 ETF需要考虑年度范围44.98 - 61.01和当前价格60.94。许多人在以60.94或61.24下订单之前，会比较3.73%和。实时查看QVAL价格图表，了解每日变化。

ValueShares 美国量化价值 ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ValueShares 美国量化价值 ETF的最高价格是61.01。在44.98 - 61.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ValueShares 美国量化价值 ETF的绩效。

ValueShares 美国量化价值 ETF股票的最低价格是多少？ ValueShares 美国量化价值 ETF（QVAL）的最低价格为44.98。将其与当前的60.94和44.98 - 61.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QVAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。