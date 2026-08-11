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QUSA: VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF
Курс QUSA за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.46, а максимальная — 18.46.
Следите за динамикой VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QUSA сегодня?
VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF (QUSA) сегодня оценивается на уровне 18.46. Инструмент торгуется в пределах 18.46 - 18.46, вчерашнее закрытие составило 18.46, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QUSA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF?
VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF в настоящее время оценивается в 18.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.54% и USD. Отслеживайте движения QUSA на графике в реальном времени.
Как купить акции QUSA?
Вы можете купить акции VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF (QUSA) по текущей цене 18.46. Ордера обычно размещаются около 18.46 или 18.76, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QUSA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QUSA?
Инвестирование в VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF предполагает учет годового диапазона 16.67 - 18.88 и текущей цены 18.46. Многие сравнивают 2.78% и 2.92% перед размещением ордеров на 18.46 или 18.76. Изучайте ежедневные изменения цены QUSA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF?
Самая высокая цена VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF (QUSA) за последний год составила 18.88. Акции заметно колебались в пределах 16.67 - 18.88, сравнение с 18.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF?
Самая низкая цена VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF (QUSA) за год составила 16.67. Сравнение с текущими 18.46 и 16.67 - 18.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QUSA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QUSA?
В прошлом VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.46 и 1.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.46
- Open
- 18.46
- Bid
- 18.46
- Ask
- 18.76
- Low
- 18.46
- High
- 18.46
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 2.78%
- 6-месячное изменение
- 2.92%
- Годовое изменение
- 1.54%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%