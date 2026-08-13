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QUSA: VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF

18.37 USD 0.09 (0.49%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QUSA汇率已更改-0.49%。当日，交易品种以低点18.37和高点18.54进行交易。

关注VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QUSA股票今天的价格是多少？

VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF股票今天的定价为18.37。它在18.37 - 18.54范围内交易，昨天的收盘价为18.46，交易量达到22。QUSA的实时价格图表显示了这些更新。

VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF股票是否支付股息？

VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF目前的价值为18.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.04%和USD。实时查看图表以跟踪QUSA走势。

如何购买QUSA股票？

您可以以18.37的当前价格购买VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF股票。订单通常设置在18.37或18.67附近，而22和-0.49%显示市场活动。立即关注QUSA的实时图表更新。

如何投资QUSA股票？

投资VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF需要考虑年度范围16.67 - 18.88和当前价格18.37。许多人在以18.37或18.67下订单之前，会比较2.28%和。实时查看QUSA价格图表，了解每日变化。

VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF的最高价格是18.88。在16.67 - 18.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF的绩效。

VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF股票的最低价格是多少？

VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF（QUSA）的最低价格为16.67。将其与当前的18.37和16.67 - 18.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QUSA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QUSA股票是什么时候拆分的？

VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.46和1.04%中可见。

日范围
18.37 18.54
年范围
16.67 18.88
前一天收盘价
18.46
开盘价
18.46
卖价
18.37
买价
18.67
最低价
18.37
最高价
18.54
交易量
22
日变化
-0.49%
月变化
2.28%
6个月变化
2.42%
年变化
1.04%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%