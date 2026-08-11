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QTR: Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

34.29 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QTR за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.29, а максимальная — 34.40.

Следите за динамикой Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QTR сегодня?

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) сегодня оценивается на уровне 34.29. Инструмент торгуется в пределах 34.29 - 34.40, вчерашнее закрытие составило 34.29, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QTR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF?

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF в настоящее время оценивается в 34.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.60% и USD. Отслеживайте движения QTR на графике в реальном времени.

Как купить акции QTR?

Вы можете купить акции Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) по текущей цене 34.29. Ордера обычно размещаются около 34.29 или 34.59, тогда как 4 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QTR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QTR?

Инвестирование в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF предполагает учет годового диапазона 27.71 - 37.40 и текущей цены 34.29. Многие сравнивают 2.45% и 15.14% перед размещением ордеров на 34.29 или 34.59. Изучайте ежедневные изменения цены QTR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF?

Самая высокая цена Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) за последний год составила 37.40. Акции заметно колебались в пределах 27.71 - 37.40, сравнение с 34.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF?

Самая низкая цена Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) за год составила 27.71. Сравнение с текущими 34.29 и 27.71 - 37.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QTR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QTR?

В прошлом Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.29 и 1.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.29 34.40
Годовой диапазон
27.71 37.40
Предыдущее закрытие
34.29
Open
34.40
Bid
34.29
Ask
34.59
Low
34.29
High
34.40
Объем
4
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
2.45%
6-месячное изменение
15.14%
Годовое изменение
1.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%