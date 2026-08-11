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QTR: Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF
Курс QTR за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.29, а максимальная — 34.40.
Следите за динамикой Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QTR сегодня?
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) сегодня оценивается на уровне 34.29. Инструмент торгуется в пределах 34.29 - 34.40, вчерашнее закрытие составило 34.29, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QTR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF?
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF в настоящее время оценивается в 34.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.60% и USD. Отслеживайте движения QTR на графике в реальном времени.
Как купить акции QTR?
Вы можете купить акции Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) по текущей цене 34.29. Ордера обычно размещаются около 34.29 или 34.59, тогда как 4 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QTR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QTR?
Инвестирование в Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF предполагает учет годового диапазона 27.71 - 37.40 и текущей цены 34.29. Многие сравнивают 2.45% и 15.14% перед размещением ордеров на 34.29 или 34.59. Изучайте ежедневные изменения цены QTR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF?
Самая высокая цена Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) за последний год составила 37.40. Акции заметно колебались в пределах 27.71 - 37.40, сравнение с 34.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF?
Самая низкая цена Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) за год составила 27.71. Сравнение с текущими 34.29 и 27.71 - 37.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QTR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QTR?
В прошлом Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.29 и 1.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.29
- Open
- 34.40
- Bid
- 34.29
- Ask
- 34.59
- Low
- 34.29
- High
- 34.40
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 2.45%
- 6-месячное изменение
- 15.14%
- Годовое изменение
- 1.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%