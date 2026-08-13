QTR股票今天的价格是多少？ Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF股票今天的定价为34.32。它在34.27 - 34.40范围内交易，昨天的收盘价为34.29，交易量达到3。QTR的实时价格图表显示了这些更新。

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF股票是否支付股息？ Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF目前的价值为34.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.69%和USD。实时查看图表以跟踪QTR走势。

如何购买QTR股票？ 您可以以34.32的当前价格购买Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF股票。订单通常设置在34.32或34.62附近，而3和0.15%显示市场活动。立即关注QTR的实时图表更新。

如何投资QTR股票？ 投资Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF需要考虑年度范围27.71 - 37.40和当前价格34.32。许多人在以34.32或34.62下订单之前，会比较2.54%和。实时查看QTR价格图表，了解每日变化。

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF的最高价格是37.40。在27.71 - 37.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF的绩效。

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF股票的最低价格是多少？ Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF（QTR）的最低价格为27.71。将其与当前的34.32和27.71 - 37.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。