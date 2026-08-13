QTR: Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF
今日QTR汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点34.27和高点34.40进行交易。
关注Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
QTR股票今天的价格是多少？
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF股票今天的定价为34.32。它在34.27 - 34.40范围内交易，昨天的收盘价为34.29，交易量达到3。QTR的实时价格图表显示了这些更新。
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF股票是否支付股息？
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF目前的价值为34.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.69%和USD。实时查看图表以跟踪QTR走势。
如何购买QTR股票？
您可以以34.32的当前价格购买Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF股票。订单通常设置在34.32或34.62附近，而3和0.15%显示市场活动。立即关注QTR的实时图表更新。
如何投资QTR股票？
投资Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF需要考虑年度范围27.71 - 37.40和当前价格34.32。许多人在以34.32或34.62下订单之前，会比较2.54%和。实时查看QTR价格图表，了解每日变化。
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF的最高价格是37.40。在27.71 - 37.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF的绩效。
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF股票的最低价格是多少？
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF（QTR）的最低价格为27.71。将其与当前的34.32和27.71 - 37.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QTR股票是什么时候拆分的？
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.29和1.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.29
- 开盘价
- 34.27
- 卖价
- 34.32
- 买价
- 34.62
- 最低价
- 34.27
- 最高价
- 34.40
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- 2.54%
- 6个月变化
- 15.25%
- 年变化
- 1.69%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%