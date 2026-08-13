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QTR: Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

34.32 USD 0.03 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QTR汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点34.27和高点34.40进行交易。

关注Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QTR股票今天的价格是多少？

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF股票今天的定价为34.32。它在34.27 - 34.40范围内交易，昨天的收盘价为34.29，交易量达到3。QTR的实时价格图表显示了这些更新。

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF股票是否支付股息？

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF目前的价值为34.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.69%和USD。实时查看图表以跟踪QTR走势。

如何购买QTR股票？

您可以以34.32的当前价格购买Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF股票。订单通常设置在34.32或34.62附近，而3和0.15%显示市场活动。立即关注QTR的实时图表更新。

如何投资QTR股票？

投资Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF需要考虑年度范围27.71 - 37.40和当前价格34.32。许多人在以34.32或34.62下订单之前，会比较2.54%和。实时查看QTR价格图表，了解每日变化。

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF的最高价格是37.40。在27.71 - 37.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF的绩效。

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF股票的最低价格是多少？

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF（QTR）的最低价格为27.71。将其与当前的34.32和27.71 - 37.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QTR股票是什么时候拆分的？

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.29和1.69%中可见。

日范围
34.27 34.40
年范围
27.71 37.40
前一天收盘价
34.29
开盘价
34.27
卖价
34.32
买价
34.62
最低价
34.27
最高价
34.40
交易量
3
日变化
0.09%
月变化
2.54%
6个月变化
15.25%
年变化
1.69%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%