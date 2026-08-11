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QTPI: North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

25.47 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QTPI за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.47, а максимальная — 25.47.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QTPI сегодня?

North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) сегодня оценивается на уровне 25.47. Инструмент торгуется в пределах 25.47 - 25.47, вчерашнее закрытие составило 25.46, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QTPI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF?

North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF в настоящее время оценивается в 25.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.37% и USD. Отслеживайте движения QTPI на графике в реальном времени.

Как купить акции QTPI?

Вы можете купить акции North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) по текущей цене 25.47. Ордера обычно размещаются около 25.47 или 25.77, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QTPI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QTPI?

Инвестирование в North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF предполагает учет годового диапазона 25.22 - 26.07 и текущей цены 25.47. Многие сравнивают 0.47% и -1.32% перед размещением ордеров на 25.47 или 25.77. Изучайте ежедневные изменения цены QTPI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF?

Самая высокая цена North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) за последний год составила 26.07. Акции заметно колебались в пределах 25.22 - 26.07, сравнение с 25.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF?

Самая низкая цена North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) за год составила 25.22. Сравнение с текущими 25.47 и 25.22 - 26.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QTPI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QTPI?

В прошлом North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.46 и -1.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.47 25.47
Годовой диапазон
25.22 26.07
Предыдущее закрытие
25.46
Open
25.47
Bid
25.47
Ask
25.77
Low
25.47
High
25.47
Объем
1
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.47%
6-месячное изменение
-1.32%
Годовое изменение
-1.37%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%