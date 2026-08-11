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QTPI: North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
Курс QTPI за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.47, а максимальная — 25.47.
Следите за динамикой North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QTPI сегодня?
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) сегодня оценивается на уровне 25.47. Инструмент торгуется в пределах 25.47 - 25.47, вчерашнее закрытие составило 25.46, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QTPI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF?
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF в настоящее время оценивается в 25.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.37% и USD. Отслеживайте движения QTPI на графике в реальном времени.
Как купить акции QTPI?
Вы можете купить акции North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) по текущей цене 25.47. Ордера обычно размещаются около 25.47 или 25.77, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QTPI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QTPI?
Инвестирование в North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF предполагает учет годового диапазона 25.22 - 26.07 и текущей цены 25.47. Многие сравнивают 0.47% и -1.32% перед размещением ордеров на 25.47 или 25.77. Изучайте ежедневные изменения цены QTPI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF?
Самая высокая цена North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) за последний год составила 26.07. Акции заметно колебались в пределах 25.22 - 26.07, сравнение с 25.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF?
Самая низкая цена North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (QTPI) за год составила 25.22. Сравнение с текущими 25.47 и 25.22 - 26.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QTPI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QTPI?
В прошлом North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.46 и -1.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.46
- Open
- 25.47
- Bid
- 25.47
- Ask
- 25.77
- Low
- 25.47
- High
- 25.47
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.47%
- 6-месячное изменение
- -1.32%
- Годовое изменение
- -1.37%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%