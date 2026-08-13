QTPI: North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
今日QTPI汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点25.33和高点25.56进行交易。
关注North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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常见问题解答
QTPI股票今天的价格是多少？
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF股票今天的定价为25.44。它在25.33 - 25.56范围内交易，昨天的收盘价为25.46，交易量达到7。QTPI的实时价格图表显示了这些更新。
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF股票是否支付股息？
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF目前的价值为25.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.49%和USD。实时查看图表以跟踪QTPI走势。
如何购买QTPI股票？
您可以以25.44的当前价格购买North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF股票。订单通常设置在25.44或25.74附近，而7和-0.12%显示市场活动。立即关注QTPI的实时图表更新。
如何投资QTPI股票？
投资North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF需要考虑年度范围25.22 - 26.07和当前价格25.44。许多人在以25.44或25.74下订单之前，会比较0.36%和。实时查看QTPI价格图表，了解每日变化。
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF的最高价格是26.07。在25.22 - 26.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF的绩效。
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF股票的最低价格是多少？
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF（QTPI）的最低价格为25.22。将其与当前的25.44和25.22 - 26.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QTPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QTPI股票是什么时候拆分的？
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.46和-1.49%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.46
- 开盘价
- 25.47
- 卖价
- 25.44
- 买价
- 25.74
- 最低价
- 25.33
- 最高价
- 25.56
- 交易量
- 7
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 0.36%
- 6个月变化
- -1.43%
- 年变化
- -1.49%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%