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QTOC: Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October

38.62 USD 0.11 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QTOC за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.61, а максимальная — 38.63.

Следите за динамикой Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QTOC сегодня?

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) сегодня оценивается на уровне 38.62. Инструмент торгуется в пределах 38.61 - 38.63, вчерашнее закрытие составило 38.51, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QTOC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October?

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October в настоящее время оценивается в 38.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.85% и USD. Отслеживайте движения QTOC на графике в реальном времени.

Как купить акции QTOC?

Вы можете купить акции Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) по текущей цене 38.62. Ордера обычно размещаются около 38.62 или 38.92, тогда как 19 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QTOC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QTOC?

Инвестирование в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October предполагает учет годового диапазона 31.40 - 38.63 и текущей цены 38.62. Многие сравнивают 0.89% и 13.62% перед размещением ордеров на 38.62 или 38.92. Изучайте ежедневные изменения цены QTOC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October?

Самая высокая цена Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) за последний год составила 38.63. Акции заметно колебались в пределах 31.40 - 38.63, сравнение с 38.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October?

Самая низкая цена Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) за год составила 31.40. Сравнение с текущими 38.62 и 31.40 - 38.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QTOC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QTOC?

В прошлом Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.51 и 17.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.61 38.63
Годовой диапазон
31.40 38.63
Предыдущее закрытие
38.51
Open
38.63
Bid
38.62
Ask
38.92
Low
38.61
High
38.63
Объем
19
Дневное изменение
0.29%
Месячное изменение
0.89%
6-месячное изменение
13.62%
Годовое изменение
17.85%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%