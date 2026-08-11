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QTOC: Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October
Курс QTOC за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.61, а максимальная — 38.63.
Следите за динамикой Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QTOC сегодня?
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) сегодня оценивается на уровне 38.62. Инструмент торгуется в пределах 38.61 - 38.63, вчерашнее закрытие составило 38.51, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QTOC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October?
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October в настоящее время оценивается в 38.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.85% и USD. Отслеживайте движения QTOC на графике в реальном времени.
Как купить акции QTOC?
Вы можете купить акции Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) по текущей цене 38.62. Ордера обычно размещаются около 38.62 или 38.92, тогда как 19 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QTOC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QTOC?
Инвестирование в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October предполагает учет годового диапазона 31.40 - 38.63 и текущей цены 38.62. Многие сравнивают 0.89% и 13.62% перед размещением ордеров на 38.62 или 38.92. Изучайте ежедневные изменения цены QTOC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October?
Самая высокая цена Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) за последний год составила 38.63. Акции заметно колебались в пределах 31.40 - 38.63, сравнение с 38.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October?
Самая низкая цена Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) за год составила 31.40. Сравнение с текущими 38.62 и 31.40 - 38.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QTOC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QTOC?
В прошлом Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.51 и 17.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.51
- Open
- 38.63
- Bid
- 38.62
- Ask
- 38.92
- Low
- 38.61
- High
- 38.63
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- 0.29%
- Месячное изменение
- 0.89%
- 6-месячное изменение
- 13.62%
- Годовое изменение
- 17.85%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%