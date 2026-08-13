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QTOC: Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October

38.62 USD 0.11 (0.29%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QTOC汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点38.61和高点38.63进行交易。

关注Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QTOC股票今天的价格是多少？

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October股票今天的定价为38.62。它在38.61 - 38.63范围内交易，昨天的收盘价为38.51，交易量达到19。QTOC的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October股票是否支付股息？

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October目前的价值为38.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.85%和USD。实时查看图表以跟踪QTOC走势。

如何购买QTOC股票？

您可以以38.62的当前价格购买Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October股票。订单通常设置在38.62或38.92附近，而19和-0.03%显示市场活动。立即关注QTOC的实时图表更新。

如何投资QTOC股票？

投资Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October需要考虑年度范围31.40 - 38.63和当前价格38.62。许多人在以38.62或38.92下订单之前，会比较0.89%和。实时查看QTOC价格图表，了解每日变化。

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October的最高价格是38.63。在31.40 - 38.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October的绩效。

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October股票的最低价格是多少？

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October（QTOC）的最低价格为31.40。将其与当前的38.62和31.40 - 38.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QTOC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QTOC股票是什么时候拆分的？

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.51和17.85%中可见。

日范围
38.61 38.63
年范围
31.40 38.63
前一天收盘价
38.51
开盘价
38.63
卖价
38.62
买价
38.92
最低价
38.61
最高价
38.63
交易量
19
日变化
0.29%
月变化
0.89%
6个月变化
13.62%
年变化
17.85%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%