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QTJA: Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja

33.51 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QTJA за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.51, а максимальная — 33.55.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QTJA сегодня?

Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja (QTJA) сегодня оценивается на уровне 33.51. Инструмент торгуется в пределах 33.51 - 33.55, вчерашнее закрытие составило 33.52, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QTJA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja?

Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja в настоящее время оценивается в 33.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.75% и USD. Отслеживайте движения QTJA на графике в реальном времени.

Как купить акции QTJA?

Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja (QTJA) по текущей цене 33.51. Ордера обычно размещаются около 33.51 или 33.81, тогда как 2 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QTJA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QTJA?

Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja предполагает учет годового диапазона 27.34 - 33.55 и текущей цены 33.51. Многие сравнивают 0.51% и 13.09% перед размещением ордеров на 33.51 или 33.81. Изучайте ежедневные изменения цены QTJA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja?

Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja (QTJA) за последний год составила 33.55. Акции заметно колебались в пределах 27.34 - 33.55, сравнение с 33.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja?

Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja (QTJA) за год составила 27.34. Сравнение с текущими 33.51 и 27.34 - 33.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QTJA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QTJA?

В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.52 и 13.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.51 33.55
Годовой диапазон
27.34 33.55
Предыдущее закрытие
33.52
Open
33.55
Bid
33.51
Ask
33.81
Low
33.51
High
33.55
Объем
2
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
0.51%
6-месячное изменение
13.09%
Годовое изменение
13.75%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%