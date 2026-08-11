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QTJA: Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja
Курс QTJA за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.51, а максимальная — 33.55.
Следите за динамикой Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QTJA сегодня?
Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja (QTJA) сегодня оценивается на уровне 33.51. Инструмент торгуется в пределах 33.51 - 33.55, вчерашнее закрытие составило 33.52, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QTJA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja?
Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja в настоящее время оценивается в 33.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.75% и USD. Отслеживайте движения QTJA на графике в реальном времени.
Как купить акции QTJA?
Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja (QTJA) по текущей цене 33.51. Ордера обычно размещаются около 33.51 или 33.81, тогда как 2 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QTJA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QTJA?
Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja предполагает учет годового диапазона 27.34 - 33.55 и текущей цены 33.51. Многие сравнивают 0.51% и 13.09% перед размещением ордеров на 33.51 или 33.81. Изучайте ежедневные изменения цены QTJA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja?
Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja (QTJA) за последний год составила 33.55. Акции заметно колебались в пределах 27.34 - 33.55, сравнение с 33.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja?
Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja (QTJA) за год составила 27.34. Сравнение с текущими 33.51 и 27.34 - 33.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QTJA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QTJA?
В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.52 и 13.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.52
- Open
- 33.55
- Bid
- 33.51
- Ask
- 33.81
- Low
- 33.51
- High
- 33.55
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 0.51%
- 6-месячное изменение
- 13.09%
- Годовое изменение
- 13.75%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%