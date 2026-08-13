QTJA: Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja
今日QTJA汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点33.51和高点33.55进行交易。
关注Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
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常见问题解答
QTJA股票今天的价格是多少？
Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja股票今天的定价为33.51。它在33.51 - 33.55范围内交易，昨天的收盘价为33.52，交易量达到2。QTJA的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja股票是否支付股息？
Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja目前的价值为33.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.75%和USD。实时查看图表以跟踪QTJA走势。
如何购买QTJA股票？
您可以以33.51的当前价格购买Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja股票。订单通常设置在33.51或33.81附近，而2和-0.12%显示市场活动。立即关注QTJA的实时图表更新。
如何投资QTJA股票？
投资Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja需要考虑年度范围27.34 - 33.55和当前价格33.51。许多人在以33.51或33.81下订单之前，会比较0.51%和。实时查看QTJA价格图表，了解每日变化。
Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja的最高价格是33.55。在27.34 - 33.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja的绩效。
Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja股票的最低价格是多少？
Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja（QTJA）的最低价格为27.34。将其与当前的33.51和27.34 - 33.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QTJA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QTJA股票是什么时候拆分的？
Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.52和13.75%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.52
- 开盘价
- 33.55
- 卖价
- 33.51
- 买价
- 33.81
- 最低价
- 33.51
- 最高价
- 33.55
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.03%
- 月变化
- 0.51%
- 6个月变化
- 13.09%
- 年变化
- 13.75%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%