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QTJA: Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja

33.51 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QTJA汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点33.51和高点33.55进行交易。

关注Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QTJA股票今天的价格是多少？

Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja股票今天的定价为33.51。它在33.51 - 33.55范围内交易，昨天的收盘价为33.52，交易量达到2。QTJA的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja股票是否支付股息？

Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja目前的价值为33.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.75%和USD。实时查看图表以跟踪QTJA走势。

如何购买QTJA股票？

您可以以33.51的当前价格购买Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja股票。订单通常设置在33.51或33.81附近，而2和-0.12%显示市场活动。立即关注QTJA的实时图表更新。

如何投资QTJA股票？

投资Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja需要考虑年度范围27.34 - 33.55和当前价格33.51。许多人在以33.51或33.81下订单之前，会比较0.51%和。实时查看QTJA价格图表，了解每日变化。

Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja的最高价格是33.55。在27.34 - 33.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja的绩效。

Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja股票的最低价格是多少？

Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja（QTJA）的最低价格为27.34。将其与当前的33.51和27.34 - 33.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QTJA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QTJA股票是什么时候拆分的？

Innovator ETFs Trust Innovator Growth Accelerated Plus ETF - Ja历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.52和13.75%中可见。

日范围
33.51 33.55
年范围
27.34 33.55
前一天收盘价
33.52
开盘价
33.55
卖价
33.51
买价
33.81
最低价
33.51
最高价
33.55
交易量
2
日变化
-0.03%
月变化
0.51%
6个月变化
13.09%
年变化
13.75%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%