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QTAP: Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April
Курс QTAP за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.84, а максимальная — 51.86.
Следите за динамикой Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QTAP сегодня?
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) сегодня оценивается на уровне 51.86. Инструмент торгуется в пределах 51.84 - 51.86, вчерашнее закрытие составило 51.81, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QTAP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April?
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April в настоящее время оценивается в 51.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.14% и USD. Отслеживайте движения QTAP на графике в реальном времени.
Как купить акции QTAP?
Вы можете купить акции Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) по текущей цене 51.86. Ордера обычно размещаются около 51.86 или 52.16, тогда как 2 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QTAP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QTAP?
Инвестирование в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April предполагает учет годового диапазона 42.75 - 51.86 и текущей цены 51.86. Многие сравнивают 0.95% и 14.48% перед размещением ордеров на 51.86 или 52.16. Изучайте ежедневные изменения цены QTAP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April?
Самая высокая цена Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) за последний год составила 51.86. Акции заметно колебались в пределах 42.75 - 51.86, сравнение с 51.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April?
Самая низкая цена Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) за год составила 42.75. Сравнение с текущими 51.86 и 42.75 - 51.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QTAP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QTAP?
В прошлом Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.81 и 21.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 51.81
- Open
- 51.84
- Bid
- 51.86
- Ask
- 52.16
- Low
- 51.84
- High
- 51.86
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 0.95%
- 6-месячное изменение
- 14.48%
- Годовое изменение
- 21.14%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%