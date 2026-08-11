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QTAP: Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

51.86 USD 0.05 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QTAP за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.84, а максимальная — 51.86.

Следите за динамикой Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QTAP сегодня?

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) сегодня оценивается на уровне 51.86. Инструмент торгуется в пределах 51.84 - 51.86, вчерашнее закрытие составило 51.81, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QTAP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April?

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April в настоящее время оценивается в 51.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.14% и USD. Отслеживайте движения QTAP на графике в реальном времени.

Как купить акции QTAP?

Вы можете купить акции Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) по текущей цене 51.86. Ордера обычно размещаются около 51.86 или 52.16, тогда как 2 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QTAP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QTAP?

Инвестирование в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April предполагает учет годового диапазона 42.75 - 51.86 и текущей цены 51.86. Многие сравнивают 0.95% и 14.48% перед размещением ордеров на 51.86 или 52.16. Изучайте ежедневные изменения цены QTAP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April?

Самая высокая цена Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) за последний год составила 51.86. Акции заметно колебались в пределах 42.75 - 51.86, сравнение с 51.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April?

Самая низкая цена Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) за год составила 42.75. Сравнение с текущими 51.86 и 42.75 - 51.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QTAP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QTAP?

В прошлом Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.81 и 21.14% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.84 51.86
Годовой диапазон
42.75 51.86
Предыдущее закрытие
51.81
Open
51.84
Bid
51.86
Ask
52.16
Low
51.84
High
51.86
Объем
2
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
0.95%
6-месячное изменение
14.48%
Годовое изменение
21.14%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%