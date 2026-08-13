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QTAP: Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

51.91 USD 0.05 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QTAP汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点51.91和高点51.91进行交易。

关注Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QTAP股票今天的价格是多少？

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April股票今天的定价为51.91。它在51.91 - 51.91范围内交易，昨天的收盘价为51.86，交易量达到1。QTAP的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April股票是否支付股息？

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April目前的价值为51.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.26%和USD。实时查看图表以跟踪QTAP走势。

如何购买QTAP股票？

您可以以51.91的当前价格购买Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April股票。订单通常设置在51.91或52.21附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注QTAP的实时图表更新。

如何投资QTAP股票？

投资Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April需要考虑年度范围42.75 - 51.91和当前价格51.91。许多人在以51.91或52.21下订单之前，会比较1.05%和。实时查看QTAP价格图表，了解每日变化。

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April的最高价格是51.91。在42.75 - 51.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April的绩效。

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April股票的最低价格是多少？

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April（QTAP）的最低价格为42.75。将其与当前的51.91和42.75 - 51.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QTAP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QTAP股票是什么时候拆分的？

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.86和21.26%中可见。

日范围
51.91 51.91
年范围
42.75 51.91
前一天收盘价
51.86
开盘价
51.91
卖价
51.91
买价
52.21
最低价
51.91
最高价
51.91
交易量
1
日变化
0.10%
月变化
1.05%
6个月变化
14.59%
年变化
21.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%