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QTAC: Q3 All-Season Tactical Advantage ETF
Курс QTAC за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.52, а максимальная — 24.61.
Следите за динамикой Q3 All-Season Tactical Advantage ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QTAC сегодня?
Q3 All-Season Tactical Advantage ETF (QTAC) сегодня оценивается на уровне 24.55. Инструмент торгуется в пределах 24.52 - 24.61, вчерашнее закрытие составило 24.48, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QTAC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Q3 All-Season Tactical Advantage ETF?
Q3 All-Season Tactical Advantage ETF в настоящее время оценивается в 24.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.68% и USD. Отслеживайте движения QTAC на графике в реальном времени.
Как купить акции QTAC?
Вы можете купить акции Q3 All-Season Tactical Advantage ETF (QTAC) по текущей цене 24.55. Ордера обычно размещаются около 24.55 или 24.85, тогда как 4 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QTAC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QTAC?
Инвестирование в Q3 All-Season Tactical Advantage ETF предполагает учет годового диапазона 21.67 - 26.55 и текущей цены 24.55. Многие сравнивают 7.06% и 2.76% перед размещением ордеров на 24.55 или 24.85. Изучайте ежедневные изменения цены QTAC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Q3 All-Season Tactical Advantage ETF?
Самая высокая цена Q3 All-Season Tactical Advantage ETF (QTAC) за последний год составила 26.55. Акции заметно колебались в пределах 21.67 - 26.55, сравнение с 24.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Q3 All-Season Tactical Advantage ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Q3 All-Season Tactical Advantage ETF?
Самая низкая цена Q3 All-Season Tactical Advantage ETF (QTAC) за год составила 21.67. Сравнение с текущими 24.55 и 21.67 - 26.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QTAC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QTAC?
В прошлом Q3 All-Season Tactical Advantage ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.48 и -1.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.48
- Open
- 24.61
- Bid
- 24.55
- Ask
- 24.85
- Low
- 24.52
- High
- 24.61
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.29%
- Месячное изменение
- 7.06%
- 6-месячное изменение
- 2.76%
- Годовое изменение
- -1.68%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%