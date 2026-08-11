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QTAC: Q3 All-Season Tactical Advantage ETF

24.55 USD 0.07 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QTAC за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.52, а максимальная — 24.61.

Следите за динамикой Q3 All-Season Tactical Advantage ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QTAC сегодня?

Q3 All-Season Tactical Advantage ETF (QTAC) сегодня оценивается на уровне 24.55. Инструмент торгуется в пределах 24.52 - 24.61, вчерашнее закрытие составило 24.48, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QTAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Q3 All-Season Tactical Advantage ETF?

Q3 All-Season Tactical Advantage ETF в настоящее время оценивается в 24.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.68% и USD. Отслеживайте движения QTAC на графике в реальном времени.

Как купить акции QTAC?

Вы можете купить акции Q3 All-Season Tactical Advantage ETF (QTAC) по текущей цене 24.55. Ордера обычно размещаются около 24.55 или 24.85, тогда как 4 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QTAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QTAC?

Инвестирование в Q3 All-Season Tactical Advantage ETF предполагает учет годового диапазона 21.67 - 26.55 и текущей цены 24.55. Многие сравнивают 7.06% и 2.76% перед размещением ордеров на 24.55 или 24.85. Изучайте ежедневные изменения цены QTAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Q3 All-Season Tactical Advantage ETF?

Самая высокая цена Q3 All-Season Tactical Advantage ETF (QTAC) за последний год составила 26.55. Акции заметно колебались в пределах 21.67 - 26.55, сравнение с 24.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Q3 All-Season Tactical Advantage ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Q3 All-Season Tactical Advantage ETF?

Самая низкая цена Q3 All-Season Tactical Advantage ETF (QTAC) за год составила 21.67. Сравнение с текущими 24.55 и 21.67 - 26.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QTAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QTAC?

В прошлом Q3 All-Season Tactical Advantage ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.48 и -1.68% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.52 24.61
Годовой диапазон
21.67 26.55
Предыдущее закрытие
24.48
Open
24.61
Bid
24.55
Ask
24.85
Low
24.52
High
24.61
Объем
4
Дневное изменение
0.29%
Месячное изменение
7.06%
6-месячное изменение
2.76%
Годовое изменение
-1.68%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%