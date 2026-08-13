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QTAC: Q3 All-Season Tactical Advantage ETF

24.43 USD 0.12 (0.49%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QTAC汇率已更改-0.49%。当日，交易品种以低点24.40和高点24.45进行交易。

关注Q3 All-Season Tactical Advantage ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QTAC股票今天的价格是多少？

Q3 All-Season Tactical Advantage ETF股票今天的定价为24.43。它在24.40 - 24.45范围内交易，昨天的收盘价为24.55，交易量达到11。QTAC的实时价格图表显示了这些更新。

Q3 All-Season Tactical Advantage ETF股票是否支付股息？

Q3 All-Season Tactical Advantage ETF目前的价值为24.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.16%和USD。实时查看图表以跟踪QTAC走势。

如何购买QTAC股票？

您可以以24.43的当前价格购买Q3 All-Season Tactical Advantage ETF股票。订单通常设置在24.43或24.73附近，而11和0.00%显示市场活动。立即关注QTAC的实时图表更新。

如何投资QTAC股票？

投资Q3 All-Season Tactical Advantage ETF需要考虑年度范围21.67 - 26.55和当前价格24.43。许多人在以24.43或24.73下订单之前，会比较6.54%和。实时查看QTAC价格图表，了解每日变化。

Q3 All-Season Tactical Advantage ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Q3 All-Season Tactical Advantage ETF的最高价格是26.55。在21.67 - 26.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Q3 All-Season Tactical Advantage ETF的绩效。

Q3 All-Season Tactical Advantage ETF股票的最低价格是多少？

Q3 All-Season Tactical Advantage ETF（QTAC）的最低价格为21.67。将其与当前的24.43和21.67 - 26.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QTAC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QTAC股票是什么时候拆分的？

Q3 All-Season Tactical Advantage ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.55和-2.16%中可见。

日范围
24.40 24.45
年范围
21.67 26.55
前一天收盘价
24.55
开盘价
24.43
卖价
24.43
买价
24.73
最低价
24.40
最高价
24.45
交易量
11
日变化
-0.49%
月变化
6.54%
6个月变化
2.26%
年变化
-2.16%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%