Курс QSU за сегодня изменился на 3.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.41, а максимальная — 7.85.

Следите за динамикой Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.