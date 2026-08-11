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QSU: Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF

7.80 USD 0.28 (3.72%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QSU за сегодня изменился на 3.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.41, а максимальная — 7.85.

Следите за динамикой Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QSU сегодня?

Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF (QSU) сегодня оценивается на уровне 7.80. Инструмент торгуется в пределах 7.41 - 7.85, вчерашнее закрытие составило 7.52, а торговый объем достиг 207. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QSU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF?

Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF в настоящее время оценивается в 7.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -57.97% и USD. Отслеживайте движения QSU на графике в реальном времени.

Как купить акции QSU?

Вы можете купить акции Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF (QSU) по текущей цене 7.80. Ордера обычно размещаются около 7.80 или 8.10, тогда как 207 и 4.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QSU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QSU?

Инвестирование в Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF предполагает учет годового диапазона 2.11 - 24.44 и текущей цены 7.80. Многие сравнивают 38.54% и 246.67% перед размещением ордеров на 7.80 или 8.10. Изучайте ежедневные изменения цены QSU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF?

Самая высокая цена Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF (QSU) за последний год составила 24.44. Акции заметно колебались в пределах 2.11 - 24.44, сравнение с 7.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF?

Самая низкая цена Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF (QSU) за год составила 2.11. Сравнение с текущими 7.80 и 2.11 - 24.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QSU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QSU?

В прошлом Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.52 и -57.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.41 7.85
Годовой диапазон
2.11 24.44
Предыдущее закрытие
7.52
Open
7.47
Bid
7.80
Ask
8.10
Low
7.41
High
7.85
Объем
207
Дневное изменение
3.72%
Месячное изменение
38.54%
6-месячное изменение
246.67%
Годовое изменение
-57.97%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%