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QSU: Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF
Курс QSU за сегодня изменился на 3.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.41, а максимальная — 7.85.
Следите за динамикой Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QSU сегодня?
Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF (QSU) сегодня оценивается на уровне 7.80. Инструмент торгуется в пределах 7.41 - 7.85, вчерашнее закрытие составило 7.52, а торговый объем достиг 207. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QSU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF?
Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF в настоящее время оценивается в 7.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -57.97% и USD. Отслеживайте движения QSU на графике в реальном времени.
Как купить акции QSU?
Вы можете купить акции Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF (QSU) по текущей цене 7.80. Ордера обычно размещаются около 7.80 или 8.10, тогда как 207 и 4.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QSU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QSU?
Инвестирование в Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF предполагает учет годового диапазона 2.11 - 24.44 и текущей цены 7.80. Многие сравнивают 38.54% и 246.67% перед размещением ордеров на 7.80 или 8.10. Изучайте ежедневные изменения цены QSU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF?
Самая высокая цена Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF (QSU) за последний год составила 24.44. Акции заметно колебались в пределах 2.11 - 24.44, сравнение с 7.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF?
Самая низкая цена Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF (QSU) за год составила 2.11. Сравнение с текущими 7.80 и 2.11 - 24.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QSU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QSU?
В прошлом Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.52 и -57.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.52
- Open
- 7.47
- Bid
- 7.80
- Ask
- 8.10
- Low
- 7.41
- High
- 7.85
- Объем
- 207
- Дневное изменение
- 3.72%
- Месячное изменение
- 38.54%
- 6-месячное изменение
- 246.67%
- Годовое изменение
- -57.97%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%