报价部分
货币 / QSU
回到股票

QSU: Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF

8.16 USD 0.36 (4.62%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QSU汇率已更改4.62%。当日，交易品种以低点7.78和高点8.27进行交易。

关注Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QSU股票今天的价格是多少？

Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF股票今天的定价为8.16。它在7.78 - 8.27范围内交易，昨天的收盘价为7.80，交易量达到59。QSU的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF股票是否支付股息？

Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF目前的价值为8.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-56.03%和USD。实时查看图表以跟踪QSU走势。

如何购买QSU股票？

您可以以8.16的当前价格购买Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF股票。订单通常设置在8.16或8.46附近，而59和-0.24%显示市场活动。立即关注QSU的实时图表更新。

如何投资QSU股票？

投资Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF需要考虑年度范围2.11 - 24.44和当前价格8.16。许多人在以8.16或8.46下订单之前，会比较44.94%和。实时查看QSU价格图表，了解每日变化。

Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF的最高价格是24.44。在2.11 - 24.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF的绩效。

Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF股票的最低价格是多少？

Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF（QSU）的最低价格为2.11。将其与当前的8.16和2.11 - 24.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QSU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QSU股票是什么时候拆分的？

Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.80和-56.03%中可见。

日范围
7.78 8.27
年范围
2.11 24.44
前一天收盘价
7.80
开盘价
8.18
卖价
8.16
买价
8.46
最低价
7.78
最高价
8.27
交易量
59
日变化
4.62%
月变化
44.94%
6个月变化
262.67%
年变化
-56.03%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%