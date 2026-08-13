QSU: Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF
今日QSU汇率已更改4.62%。当日，交易品种以低点7.78和高点8.27进行交易。
关注Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
QSU股票今天的价格是多少？
Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF股票今天的定价为8.16。它在7.78 - 8.27范围内交易，昨天的收盘价为7.80，交易量达到59。QSU的实时价格图表显示了这些更新。
Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF股票是否支付股息？
Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF目前的价值为8.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-56.03%和USD。实时查看图表以跟踪QSU走势。
如何购买QSU股票？
您可以以8.16的当前价格购买Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF股票。订单通常设置在8.16或8.46附近，而59和-0.24%显示市场活动。立即关注QSU的实时图表更新。
如何投资QSU股票？
投资Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF需要考虑年度范围2.11 - 24.44和当前价格8.16。许多人在以8.16或8.46下订单之前，会比较44.94%和。实时查看QSU价格图表，了解每日变化。
Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF的最高价格是24.44。在2.11 - 24.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF的绩效。
Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF股票的最低价格是多少？
Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF（QSU）的最低价格为2.11。将其与当前的8.16和2.11 - 24.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QSU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QSU股票是什么时候拆分的？
Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.80和-56.03%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.80
- 开盘价
- 8.18
- 卖价
- 8.16
- 买价
- 8.46
- 最低价
- 7.78
- 最高价
- 8.27
- 交易量
- 59
- 日变化
- 4.62%
- 月变化
- 44.94%
- 6个月变化
- 262.67%
- 年变化
- -56.03%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%