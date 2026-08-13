QSU股票今天的价格是多少？ Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF股票今天的定价为8.16。它在7.78 - 8.27范围内交易，昨天的收盘价为7.80，交易量达到59。QSU的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF股票是否支付股息？ Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF目前的价值为8.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-56.03%和USD。实时查看图表以跟踪QSU走势。

如何购买QSU股票？ 您可以以8.16的当前价格购买Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF股票。订单通常设置在8.16或8.46附近，而59和-0.24%显示市场活动。立即关注QSU的实时图表更新。

如何投资QSU股票？ 投资Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF需要考虑年度范围2.11 - 24.44和当前价格8.16。许多人在以8.16或8.46下订单之前，会比较44.94%和。实时查看QSU价格图表，了解每日变化。

Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF的最高价格是24.44。在2.11 - 24.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF的绩效。

Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF股票的最低价格是多少？ Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long QS ETF（QSU）的最低价格为2.11。将其与当前的8.16和2.11 - 24.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QSU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。