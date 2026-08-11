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QSOL: Invesco Galaxy Solana ETF
Курс QSOL за сегодня изменился на 3.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.65, а максимальная — 7.70.
Следите за динамикой Invesco Galaxy Solana ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QSOL сегодня?
Invesco Galaxy Solana ETF (QSOL) сегодня оценивается на уровне 7.65. Инструмент торгуется в пределах 7.65 - 7.70, вчерашнее закрытие составило 7.39, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QSOL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Galaxy Solana ETF?
Invesco Galaxy Solana ETF в настоящее время оценивается в 7.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -39.72% и USD. Отслеживайте движения QSOL на графике в реальном времени.
Как купить акции QSOL?
Вы можете купить акции Invesco Galaxy Solana ETF (QSOL) по текущей цене 7.65. Ордера обычно размещаются около 7.65 или 7.95, тогда как 6 и -0.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QSOL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QSOL?
Инвестирование в Invesco Galaxy Solana ETF предполагает учет годового диапазона 6.20 - 14.85 и текущей цены 7.65. Многие сравнивают 3.10% и -8.49% перед размещением ордеров на 7.65 или 7.95. Изучайте ежедневные изменения цены QSOL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Galaxy Solana ETF?
Самая высокая цена Invesco Galaxy Solana ETF (QSOL) за последний год составила 14.85. Акции заметно колебались в пределах 6.20 - 14.85, сравнение с 7.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Galaxy Solana ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Galaxy Solana ETF?
Самая низкая цена Invesco Galaxy Solana ETF (QSOL) за год составила 6.20. Сравнение с текущими 7.65 и 6.20 - 14.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QSOL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QSOL?
В прошлом Invesco Galaxy Solana ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.39 и -39.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.39
- Open
- 7.70
- Bid
- 7.65
- Ask
- 7.95
- Low
- 7.65
- High
- 7.70
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 3.52%
- Месячное изменение
- 3.10%
- 6-месячное изменение
- -8.49%
- Годовое изменение
- -39.72%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%