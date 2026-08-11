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QSOL: Invesco Galaxy Solana ETF

7.65 USD 0.26 (3.52%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QSOL за сегодня изменился на 3.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.65, а максимальная — 7.70.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QSOL сегодня?

Invesco Galaxy Solana ETF (QSOL) сегодня оценивается на уровне 7.65. Инструмент торгуется в пределах 7.65 - 7.70, вчерашнее закрытие составило 7.39, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QSOL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Galaxy Solana ETF?

Invesco Galaxy Solana ETF в настоящее время оценивается в 7.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -39.72% и USD. Отслеживайте движения QSOL на графике в реальном времени.

Как купить акции QSOL?

Вы можете купить акции Invesco Galaxy Solana ETF (QSOL) по текущей цене 7.65. Ордера обычно размещаются около 7.65 или 7.95, тогда как 6 и -0.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QSOL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QSOL?

Инвестирование в Invesco Galaxy Solana ETF предполагает учет годового диапазона 6.20 - 14.85 и текущей цены 7.65. Многие сравнивают 3.10% и -8.49% перед размещением ордеров на 7.65 или 7.95. Изучайте ежедневные изменения цены QSOL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Galaxy Solana ETF?

Самая высокая цена Invesco Galaxy Solana ETF (QSOL) за последний год составила 14.85. Акции заметно колебались в пределах 6.20 - 14.85, сравнение с 7.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Galaxy Solana ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Galaxy Solana ETF?

Самая низкая цена Invesco Galaxy Solana ETF (QSOL) за год составила 6.20. Сравнение с текущими 7.65 и 6.20 - 14.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QSOL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QSOL?

В прошлом Invesco Galaxy Solana ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.39 и -39.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.65 7.70
Годовой диапазон
6.20 14.85
Предыдущее закрытие
7.39
Open
7.70
Bid
7.65
Ask
7.95
Low
7.65
High
7.70
Объем
6
Дневное изменение
3.52%
Месячное изменение
3.10%
6-месячное изменение
-8.49%
Годовое изменение
-39.72%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%