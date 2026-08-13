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QSOL: Invesco Galaxy Solana ETF

7.56 USD 0.09 (1.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QSOL汇率已更改-1.18%。当日，交易品种以低点7.52和高点7.65进行交易。

关注Invesco Galaxy Solana ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QSOL股票今天的价格是多少？

Invesco Galaxy Solana ETF股票今天的定价为7.56。它在7.52 - 7.65范围内交易，昨天的收盘价为7.65，交易量达到4。QSOL的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Galaxy Solana ETF股票是否支付股息？

Invesco Galaxy Solana ETF目前的价值为7.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-40.43%和USD。实时查看图表以跟踪QSOL走势。

如何购买QSOL股票？

您可以以7.56的当前价格购买Invesco Galaxy Solana ETF股票。订单通常设置在7.56或7.86附近，而4和-1.18%显示市场活动。立即关注QSOL的实时图表更新。

如何投资QSOL股票？

投资Invesco Galaxy Solana ETF需要考虑年度范围6.20 - 14.85和当前价格7.56。许多人在以7.56或7.86下订单之前，会比较1.89%和。实时查看QSOL价格图表，了解每日变化。

Invesco Galaxy Solana ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco Galaxy Solana ETF的最高价格是14.85。在6.20 - 14.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Galaxy Solana ETF的绩效。

Invesco Galaxy Solana ETF股票的最低价格是多少？

Invesco Galaxy Solana ETF（QSOL）的最低价格为6.20。将其与当前的7.56和6.20 - 14.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QSOL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QSOL股票是什么时候拆分的？

Invesco Galaxy Solana ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.65和-40.43%中可见。

日范围
7.52 7.65
年范围
6.20 14.85
前一天收盘价
7.65
开盘价
7.65
卖价
7.56
买价
7.86
最低价
7.52
最高价
7.65
交易量
4
日变化
-1.18%
月变化
1.89%
6个月变化
-9.57%
年变化
-40.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%