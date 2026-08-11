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QRMI: Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

15.28 USD 0.01 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QRMI за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.27, а максимальная — 15.33.

Следите за динамикой Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QRMI сегодня?

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) сегодня оценивается на уровне 15.28. Инструмент торгуется в пределах 15.27 - 15.33, вчерашнее закрытие составило 15.27, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QRMI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF?

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF в настоящее время оценивается в 15.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.93% и USD. Отслеживайте движения QRMI на графике в реальном времени.

Как купить акции QRMI?

Вы можете купить акции Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) по текущей цене 15.28. Ордера обычно размещаются около 15.28 или 15.58, тогда как 9 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QRMI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QRMI?

Инвестирование в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF предполагает учет годового диапазона 14.88 - 16.25 и текущей цены 15.28. Многие сравнивают 1.26% и -1.86% перед размещением ордеров на 15.28 или 15.58. Изучайте ежедневные изменения цены QRMI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF?

Самая высокая цена Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) за последний год составила 16.25. Акции заметно колебались в пределах 14.88 - 16.25, сравнение с 15.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF?

Самая низкая цена Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) за год составила 14.88. Сравнение с текущими 15.28 и 14.88 - 16.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QRMI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QRMI?

В прошлом Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.27 и -1.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.27 15.33
Годовой диапазон
14.88 16.25
Предыдущее закрытие
15.27
Open
15.33
Bid
15.28
Ask
15.58
Low
15.27
High
15.33
Объем
9
Дневное изменение
0.07%
Месячное изменение
1.26%
6-месячное изменение
-1.86%
Годовое изменение
-1.93%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%