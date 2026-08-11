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QRMI: Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
Курс QRMI за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.27, а максимальная — 15.33.
Следите за динамикой Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QRMI сегодня?
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) сегодня оценивается на уровне 15.28. Инструмент торгуется в пределах 15.27 - 15.33, вчерашнее закрытие составило 15.27, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QRMI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF?
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF в настоящее время оценивается в 15.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.93% и USD. Отслеживайте движения QRMI на графике в реальном времени.
Как купить акции QRMI?
Вы можете купить акции Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) по текущей цене 15.28. Ордера обычно размещаются около 15.28 или 15.58, тогда как 9 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QRMI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QRMI?
Инвестирование в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF предполагает учет годового диапазона 14.88 - 16.25 и текущей цены 15.28. Многие сравнивают 1.26% и -1.86% перед размещением ордеров на 15.28 или 15.58. Изучайте ежедневные изменения цены QRMI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF?
Самая высокая цена Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) за последний год составила 16.25. Акции заметно колебались в пределах 14.88 - 16.25, сравнение с 15.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF?
Самая низкая цена Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) за год составила 14.88. Сравнение с текущими 15.28 и 14.88 - 16.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QRMI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QRMI?
В прошлом Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.27 и -1.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.27
- Open
- 15.33
- Bid
- 15.28
- Ask
- 15.58
- Low
- 15.27
- High
- 15.33
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 1.26%
- 6-месячное изменение
- -1.86%
- Годовое изменение
- -1.93%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%