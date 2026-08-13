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QRMI: Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

15.29 USD 0.01 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QRMI汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点15.29和高点15.31进行交易。

关注Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QRMI股票今天的价格是多少？

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF股票今天的定价为15.29。它在15.29 - 15.31范围内交易，昨天的收盘价为15.28，交易量达到5。QRMI的实时价格图表显示了这些更新。

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF股票是否支付股息？

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF目前的价值为15.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.86%和USD。实时查看图表以跟踪QRMI走势。

如何购买QRMI股票？

您可以以15.29的当前价格购买Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF股票。订单通常设置在15.29或15.59附近，而5和-0.13%显示市场活动。立即关注QRMI的实时图表更新。

如何投资QRMI股票？

投资Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF需要考虑年度范围14.88 - 16.25和当前价格15.29。许多人在以15.29或15.59下订单之前，会比较1.33%和。实时查看QRMI价格图表，了解每日变化。

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF的最高价格是16.25。在14.88 - 16.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF的绩效。

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF股票的最低价格是多少？

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF（QRMI）的最低价格为14.88。将其与当前的15.29和14.88 - 16.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QRMI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QRMI股票是什么时候拆分的？

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、15.28和-1.86%中可见。

日范围
15.29 15.31
年范围
14.88 16.25
前一天收盘价
15.28
开盘价
15.31
卖价
15.29
买价
15.59
最低价
15.29
最高价
15.31
交易量
5
日变化
0.07%
月变化
1.33%
6个月变化
-1.80%
年变化
-1.86%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%