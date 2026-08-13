QRMI股票今天的价格是多少？ Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF股票今天的定价为15.29。它在15.29 - 15.31范围内交易，昨天的收盘价为15.28，交易量达到5。QRMI的实时价格图表显示了这些更新。

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF股票是否支付股息？ Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF目前的价值为15.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.86%和USD。实时查看图表以跟踪QRMI走势。

如何购买QRMI股票？ 您可以以15.29的当前价格购买Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF股票。订单通常设置在15.29或15.59附近，而5和-0.13%显示市场活动。立即关注QRMI的实时图表更新。

如何投资QRMI股票？ 投资Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF需要考虑年度范围14.88 - 16.25和当前价格15.29。许多人在以15.29或15.59下订单之前，会比较1.33%和。实时查看QRMI价格图表，了解每日变化。

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF的最高价格是16.25。在14.88 - 16.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF的绩效。

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF股票的最低价格是多少？ Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF（QRMI）的最低价格为14.88。将其与当前的15.29和14.88 - 16.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QRMI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。