КотировкиРазделы
Валюты / QRFT
Назад в Рынок акций США

QRFT: QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF

69.71 USD 0.02 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QRFT за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.48, а максимальная — 69.72.

Следите за динамикой QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости QRFT

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QRFT сегодня?

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) сегодня оценивается на уровне 69.71. Инструмент торгуется в пределах 69.48 - 69.72, вчерашнее закрытие составило 69.73, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QRFT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF?

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF в настоящее время оценивается в 69.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.93% и USD. Отслеживайте движения QRFT на графике в реальном времени.

Как купить акции QRFT?

Вы можете купить акции QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) по текущей цене 69.71. Ордера обычно размещаются около 69.71 или 70.01, тогда как 12 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QRFT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QRFT?

Инвестирование в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF предполагает учет годового диапазона 56.79 - 70.51 и текущей цены 69.71. Многие сравнивают 1.23% и 9.62% перед размещением ордеров на 69.71 или 70.01. Изучайте ежедневные изменения цены QRFT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF?

Самая высокая цена QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) за последний год составила 70.51. Акции заметно колебались в пределах 56.79 - 70.51, сравнение с 69.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF?

Самая низкая цена QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) за год составила 56.79. Сравнение с текущими 69.71 и 56.79 - 70.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QRFT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QRFT?

В прошлом QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 69.73 и 21.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
69.48 69.72
Годовой диапазон
56.79 70.51
Предыдущее закрытие
69.73
Open
69.72
Bid
69.71
Ask
70.01
Low
69.48
High
69.72
Объем
12
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
1.23%
6-месячное изменение
9.62%
Годовое изменение
21.93%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%