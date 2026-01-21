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QRFT: QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF
Курс QRFT за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.48, а максимальная — 69.72.
Следите за динамикой QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QRFT сегодня?
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) сегодня оценивается на уровне 69.71. Инструмент торгуется в пределах 69.48 - 69.72, вчерашнее закрытие составило 69.73, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QRFT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF?
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF в настоящее время оценивается в 69.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.93% и USD. Отслеживайте движения QRFT на графике в реальном времени.
Как купить акции QRFT?
Вы можете купить акции QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) по текущей цене 69.71. Ордера обычно размещаются около 69.71 или 70.01, тогда как 12 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QRFT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QRFT?
Инвестирование в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF предполагает учет годового диапазона 56.79 - 70.51 и текущей цены 69.71. Многие сравнивают 1.23% и 9.62% перед размещением ордеров на 69.71 или 70.01. Изучайте ежедневные изменения цены QRFT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF?
Самая высокая цена QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) за последний год составила 70.51. Акции заметно колебались в пределах 56.79 - 70.51, сравнение с 69.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF?
Самая низкая цена QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) за год составила 56.79. Сравнение с текущими 69.71 и 56.79 - 70.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QRFT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QRFT?
В прошлом QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 69.73 и 21.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 69.73
- Open
- 69.72
- Bid
- 69.71
- Ask
- 70.01
- Low
- 69.48
- High
- 69.72
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 1.23%
- 6-месячное изменение
- 9.62%
- Годовое изменение
- 21.93%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%