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QRFT: QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF

69.71 USD 0.02 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QRFT汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点69.48和高点69.72进行交易。

关注QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
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  • D1
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  • MN

QRFT新闻

常见问题解答

QRFT股票今天的价格是多少？

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF股票今天的定价为69.71。它在69.48 - 69.72范围内交易，昨天的收盘价为69.73，交易量达到12。QRFT的实时价格图表显示了这些更新。

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF股票是否支付股息？

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF目前的价值为69.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.93%和USD。实时查看图表以跟踪QRFT走势。

如何购买QRFT股票？

您可以以69.71的当前价格购买QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF股票。订单通常设置在69.71或70.01附近，而12和-0.01%显示市场活动。立即关注QRFT的实时图表更新。

如何投资QRFT股票？

投资QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF需要考虑年度范围56.79 - 70.51和当前价格69.71。许多人在以69.71或70.01下订单之前，会比较1.23%和。实时查看QRFT价格图表，了解每日变化。

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF的最高价格是70.51。在56.79 - 70.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF的绩效。

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF股票的最低价格是多少？

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF（QRFT）的最低价格为56.79。将其与当前的69.71和56.79 - 70.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QRFT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QRFT股票是什么时候拆分的？

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、69.73和21.93%中可见。

日范围
69.48 69.72
年范围
56.79 70.51
前一天收盘价
69.73
开盘价
69.72
卖价
69.71
买价
70.01
最低价
69.48
最高价
69.72
交易量
12
日变化
-0.03%
月变化
1.23%
6个月变化
9.62%
年变化
21.93%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%