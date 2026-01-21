QRFT: QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF
今日QRFT汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点69.48和高点69.72进行交易。
关注QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
QRFT新闻
常见问题解答
QRFT股票今天的价格是多少？
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF股票今天的定价为69.71。它在69.48 - 69.72范围内交易，昨天的收盘价为69.73，交易量达到12。QRFT的实时价格图表显示了这些更新。
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF股票是否支付股息？
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF目前的价值为69.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.93%和USD。实时查看图表以跟踪QRFT走势。
如何购买QRFT股票？
您可以以69.71的当前价格购买QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF股票。订单通常设置在69.71或70.01附近，而12和-0.01%显示市场活动。立即关注QRFT的实时图表更新。
如何投资QRFT股票？
投资QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF需要考虑年度范围56.79 - 70.51和当前价格69.71。许多人在以69.71或70.01下订单之前，会比较1.23%和。实时查看QRFT价格图表，了解每日变化。
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF的最高价格是70.51。在56.79 - 70.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF的绩效。
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF股票的最低价格是多少？
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF（QRFT）的最低价格为56.79。将其与当前的69.71和56.79 - 70.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QRFT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QRFT股票是什么时候拆分的？
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、69.73和21.93%中可见。
- 前一天收盘价
- 69.73
- 开盘价
- 69.72
- 卖价
- 69.71
- 买价
- 70.01
- 最低价
- 69.48
- 最高价
- 69.72
- 交易量
- 12
- 日变化
- -0.03%
- 月变化
- 1.23%
- 6个月变化
- 9.62%
- 年变化
- 21.93%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%