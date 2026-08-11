- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
QQWZ: Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF
Курс QQWZ за сегодня изменился на 1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.47, а максимальная — 28.73.
Следите за динамикой Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QQWZ сегодня?
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) сегодня оценивается на уровне 28.73. Инструмент торгуется в пределах 28.47 - 28.73, вчерашнее закрытие составило 28.39, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQWZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF?
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF в настоящее время оценивается в 28.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.17% и USD. Отслеживайте движения QQWZ на графике в реальном времени.
Как купить акции QQWZ?
Вы можете купить акции Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) по текущей цене 28.73. Ордера обычно размещаются около 28.73 или 29.03, тогда как 25 и 0.77% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQWZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QQWZ?
Инвестирование в Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF предполагает учет годового диапазона 25.80 - 30.00 и текущей цены 28.73. Многие сравнивают 0.84% и 5.08% перед размещением ордеров на 28.73 или 29.03. Изучайте ежедневные изменения цены QQWZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF?
Самая высокая цена Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) за последний год составила 30.00. Акции заметно колебались в пределах 25.80 - 30.00, сравнение с 28.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF?
Самая низкая цена Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) за год составила 25.80. Сравнение с текущими 28.73 и 25.80 - 30.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QQWZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QQWZ?
В прошлом Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.39 и 6.17% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.39
- Open
- 28.51
- Bid
- 28.73
- Ask
- 29.03
- Low
- 28.47
- High
- 28.73
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- 1.20%
- Месячное изменение
- 0.84%
- 6-месячное изменение
- 5.08%
- Годовое изменение
- 6.17%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%