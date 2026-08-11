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QQWZ: Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

28.73 USD 0.34 (1.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QQWZ за сегодня изменился на 1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.47, а максимальная — 28.73.

Следите за динамикой Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QQWZ сегодня?

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) сегодня оценивается на уровне 28.73. Инструмент торгуется в пределах 28.47 - 28.73, вчерашнее закрытие составило 28.39, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQWZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF?

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF в настоящее время оценивается в 28.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.17% и USD. Отслеживайте движения QQWZ на графике в реальном времени.

Как купить акции QQWZ?

Вы можете купить акции Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) по текущей цене 28.73. Ордера обычно размещаются около 28.73 или 29.03, тогда как 25 и 0.77% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQWZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QQWZ?

Инвестирование в Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF предполагает учет годового диапазона 25.80 - 30.00 и текущей цены 28.73. Многие сравнивают 0.84% и 5.08% перед размещением ордеров на 28.73 или 29.03. Изучайте ежедневные изменения цены QQWZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF?

Самая высокая цена Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) за последний год составила 30.00. Акции заметно колебались в пределах 25.80 - 30.00, сравнение с 28.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF?

Самая низкая цена Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) за год составила 25.80. Сравнение с текущими 28.73 и 25.80 - 30.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QQWZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QQWZ?

В прошлом Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.39 и 6.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.47 28.73
Годовой диапазон
25.80 30.00
Предыдущее закрытие
28.39
Open
28.51
Bid
28.73
Ask
29.03
Low
28.47
High
28.73
Объем
25
Дневное изменение
1.20%
Месячное изменение
0.84%
6-месячное изменение
5.08%
Годовое изменение
6.17%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%