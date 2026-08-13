QQWZ: Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF
今日QQWZ汇率已更改0.31%。当日，交易品种以低点28.82和高点28.88进行交易。
关注Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
QQWZ股票今天的价格是多少？
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF股票今天的定价为28.82。它在28.82 - 28.88范围内交易，昨天的收盘价为28.73，交易量达到6。QQWZ的实时价格图表显示了这些更新。
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF股票是否支付股息？
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF目前的价值为28.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.50%和USD。实时查看图表以跟踪QQWZ走势。
如何购买QQWZ股票？
您可以以28.82的当前价格购买Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF股票。订单通常设置在28.82或29.12附近，而6和-0.17%显示市场活动。立即关注QQWZ的实时图表更新。
如何投资QQWZ股票？
投资Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF需要考虑年度范围25.80 - 30.00和当前价格28.82。许多人在以28.82或29.12下订单之前，会比较1.16%和。实时查看QQWZ价格图表，了解每日变化。
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF的最高价格是30.00。在25.80 - 30.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF的绩效。
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF股票的最低价格是多少？
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF（QQWZ）的最低价格为25.80。将其与当前的28.82和25.80 - 30.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQWZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QQWZ股票是什么时候拆分的？
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.73和6.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.73
- 开盘价
- 28.87
- 卖价
- 28.82
- 买价
- 29.12
- 最低价
- 28.82
- 最高价
- 28.88
- 交易量
- 6
- 日变化
- 0.31%
- 月变化
- 1.16%
- 6个月变化
- 5.41%
- 年变化
- 6.50%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%