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QQWZ: Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

28.82 USD 0.09 (0.31%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QQWZ汇率已更改0.31%。当日，交易品种以低点28.82和高点28.88进行交易。

关注Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QQWZ股票今天的价格是多少？

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF股票今天的定价为28.82。它在28.82 - 28.88范围内交易，昨天的收盘价为28.73，交易量达到6。QQWZ的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF股票是否支付股息？

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF目前的价值为28.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.50%和USD。实时查看图表以跟踪QQWZ走势。

如何购买QQWZ股票？

您可以以28.82的当前价格购买Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF股票。订单通常设置在28.82或29.12附近，而6和-0.17%显示市场活动。立即关注QQWZ的实时图表更新。

如何投资QQWZ股票？

投资Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF需要考虑年度范围25.80 - 30.00和当前价格28.82。许多人在以28.82或29.12下订单之前，会比较1.16%和。实时查看QQWZ价格图表，了解每日变化。

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF的最高价格是30.00。在25.80 - 30.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF的绩效。

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF股票的最低价格是多少？

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF（QQWZ）的最低价格为25.80。将其与当前的28.82和25.80 - 30.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQWZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QQWZ股票是什么时候拆分的？

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.73和6.50%中可见。

日范围
28.82 28.88
年范围
25.80 30.00
前一天收盘价
28.73
开盘价
28.87
卖价
28.82
买价
29.12
最低价
28.82
最高价
28.88
交易量
6
日变化
0.31%
月变化
1.16%
6个月变化
5.41%
年变化
6.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%