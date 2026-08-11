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QQUP: ProShares Ultra Top QQQ

64.85 USD 0.35 (0.54%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QQUP за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.85, а максимальная — 65.46.

Следите за динамикой ProShares Ultra Top QQQ. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QQUP сегодня?

ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) сегодня оценивается на уровне 64.85. Инструмент торгуется в пределах 64.85 - 65.46, вчерашнее закрытие составило 65.20, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQUP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Top QQQ?

ProShares Ultra Top QQQ в настоящее время оценивается в 64.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 35.30% и USD. Отслеживайте движения QQUP на графике в реальном времени.

Как купить акции QQUP?

Вы можете купить акции ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) по текущей цене 64.85. Ордера обычно размещаются около 64.85 или 65.15, тогда как 3 и -0.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQUP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QQUP?

Инвестирование в ProShares Ultra Top QQQ предполагает учет годового диапазона 40.09 - 70.28 и текущей цены 64.85. Многие сравнивают 8.07% и 34.68% перед размещением ордеров на 64.85 или 65.15. Изучайте ежедневные изменения цены QQUP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Top QQQ?

Самая высокая цена ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) за последний год составила 70.28. Акции заметно колебались в пределах 40.09 - 70.28, сравнение с 65.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Top QQQ на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Top QQQ?

Самая низкая цена ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) за год составила 40.09. Сравнение с текущими 64.85 и 40.09 - 70.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QQUP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QQUP?

В прошлом ProShares Ultra Top QQQ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 65.20 и 35.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
64.85 65.46
Годовой диапазон
40.09 70.28
Предыдущее закрытие
65.20
Open
65.32
Bid
64.85
Ask
65.15
Low
64.85
High
65.46
Объем
3
Дневное изменение
-0.54%
Месячное изменение
8.07%
6-месячное изменение
34.68%
Годовое изменение
35.30%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%