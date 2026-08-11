- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
QQUP: ProShares Ultra Top QQQ
Курс QQUP за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.85, а максимальная — 65.46.
Следите за динамикой ProShares Ultra Top QQQ. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QQUP сегодня?
ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) сегодня оценивается на уровне 64.85. Инструмент торгуется в пределах 64.85 - 65.46, вчерашнее закрытие составило 65.20, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQUP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Top QQQ?
ProShares Ultra Top QQQ в настоящее время оценивается в 64.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 35.30% и USD. Отслеживайте движения QQUP на графике в реальном времени.
Как купить акции QQUP?
Вы можете купить акции ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) по текущей цене 64.85. Ордера обычно размещаются около 64.85 или 65.15, тогда как 3 и -0.72% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQUP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QQUP?
Инвестирование в ProShares Ultra Top QQQ предполагает учет годового диапазона 40.09 - 70.28 и текущей цены 64.85. Многие сравнивают 8.07% и 34.68% перед размещением ордеров на 64.85 или 65.15. Изучайте ежедневные изменения цены QQUP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Top QQQ?
Самая высокая цена ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) за последний год составила 70.28. Акции заметно колебались в пределах 40.09 - 70.28, сравнение с 65.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Top QQQ на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Top QQQ?
Самая низкая цена ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) за год составила 40.09. Сравнение с текущими 64.85 и 40.09 - 70.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QQUP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QQUP?
В прошлом ProShares Ultra Top QQQ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 65.20 и 35.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 65.20
- Open
- 65.32
- Bid
- 64.85
- Ask
- 65.15
- Low
- 64.85
- High
- 65.46
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.54%
- Месячное изменение
- 8.07%
- 6-месячное изменение
- 34.68%
- Годовое изменение
- 35.30%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%