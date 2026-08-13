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QQUP: ProShares Ultra Top QQQ

63.41 USD 1.44 (2.22%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QQUP汇率已更改-2.22%。当日，交易品种以低点63.41和高点64.18进行交易。

关注ProShares Ultra Top QQQ动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QQUP股票今天的价格是多少？

ProShares Ultra Top QQQ股票今天的定价为63.41。它在63.41 - 64.18范围内交易，昨天的收盘价为64.85，交易量达到2。QQUP的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra Top QQQ股票是否支付股息？

ProShares Ultra Top QQQ目前的价值为63.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.30%和USD。实时查看图表以跟踪QQUP走势。

如何购买QQUP股票？

您可以以63.41的当前价格购买ProShares Ultra Top QQQ股票。订单通常设置在63.41或63.71附近，而2和-1.20%显示市场活动。立即关注QQUP的实时图表更新。

如何投资QQUP股票？

投资ProShares Ultra Top QQQ需要考虑年度范围40.09 - 70.28和当前价格63.41。许多人在以63.41或63.71下订单之前，会比较5.67%和。实时查看QQUP价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra Top QQQ股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Ultra Top QQQ的最高价格是70.28。在40.09 - 70.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra Top QQQ的绩效。

ProShares Ultra Top QQQ股票的最低价格是多少？

ProShares Ultra Top QQQ（QQUP）的最低价格为40.09。将其与当前的63.41和40.09 - 70.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQUP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QQUP股票是什么时候拆分的？

ProShares Ultra Top QQQ历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、64.85和32.30%中可见。

日范围
63.41 64.18
年范围
40.09 70.28
前一天收盘价
64.85
开盘价
64.18
卖价
63.41
买价
63.71
最低价
63.41
最高价
64.18
交易量
2
日变化
-2.22%
月变化
5.67%
6个月变化
31.69%
年变化
32.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%