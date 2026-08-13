QQUP: ProShares Ultra Top QQQ
今日QQUP汇率已更改-2.22%。当日，交易品种以低点63.41和高点64.18进行交易。
关注ProShares Ultra Top QQQ动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
QQUP股票今天的价格是多少？
ProShares Ultra Top QQQ股票今天的定价为63.41。它在63.41 - 64.18范围内交易，昨天的收盘价为64.85，交易量达到2。QQUP的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares Ultra Top QQQ股票是否支付股息？
ProShares Ultra Top QQQ目前的价值为63.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.30%和USD。实时查看图表以跟踪QQUP走势。
如何购买QQUP股票？
您可以以63.41的当前价格购买ProShares Ultra Top QQQ股票。订单通常设置在63.41或63.71附近，而2和-1.20%显示市场活动。立即关注QQUP的实时图表更新。
如何投资QQUP股票？
投资ProShares Ultra Top QQQ需要考虑年度范围40.09 - 70.28和当前价格63.41。许多人在以63.41或63.71下订单之前，会比较5.67%和。实时查看QQUP价格图表，了解每日变化。
ProShares Ultra Top QQQ股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares Ultra Top QQQ的最高价格是70.28。在40.09 - 70.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra Top QQQ的绩效。
ProShares Ultra Top QQQ股票的最低价格是多少？
ProShares Ultra Top QQQ（QQUP）的最低价格为40.09。将其与当前的63.41和40.09 - 70.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQUP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QQUP股票是什么时候拆分的？
ProShares Ultra Top QQQ历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、64.85和32.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 64.85
- 开盘价
- 64.18
- 卖价
- 63.41
- 买价
- 63.71
- 最低价
- 63.41
- 最高价
- 64.18
- 交易量
- 2
- 日变化
- -2.22%
- 月变化
- 5.67%
- 6个月变化
- 31.69%
- 年变化
- 32.30%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%