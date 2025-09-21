Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund (QQQX) сегодня оценивается на уровне 30.79. Инструмент торгуется в пределах 30.42 - 30.79, вчерашнее закрытие составило 30.51, а торговый объем достиг 215. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQQX в реальном времени.

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund в настоящее время оценивается в 30.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.32% и USD. Отслеживайте движения QQQX на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund (QQQX) по текущей цене 30.79. Ордера обычно размещаются около 30.79 или 31.09, тогда как 215 и 0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQQX на графике в реальном времени.

Инвестирование в Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund предполагает учет годового диапазона 25.35 - 31.87 и текущей цены 30.79. Многие сравнивают 4.02% и 11.52% перед размещением ордеров на 30.79 или 31.09. Изучайте ежедневные изменения цены QQQX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund?

Самая высокая цена Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund (QQQX) за последний год составила 31.87. Акции заметно колебались в пределах 25.35 - 31.87, сравнение с 30.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund на графике в реальном времени.