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QQQX: Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund

30.79 USD 0.28 (0.92%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QQQX за сегодня изменился на 0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.42, а максимальная — 30.79.

Следите за динамикой Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QQQX сегодня?

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund (QQQX) сегодня оценивается на уровне 30.79. Инструмент торгуется в пределах 30.42 - 30.79, вчерашнее закрытие составило 30.51, а торговый объем достиг 215. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQQX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund?

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund в настоящее время оценивается в 30.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.32% и USD. Отслеживайте движения QQQX на графике в реальном времени.

Как купить акции QQQX?

Вы можете купить акции Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund (QQQX) по текущей цене 30.79. Ордера обычно размещаются около 30.79 или 31.09, тогда как 215 и 0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQQX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QQQX?

Инвестирование в Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund предполагает учет годового диапазона 25.35 - 31.87 и текущей цены 30.79. Многие сравнивают 4.02% и 11.52% перед размещением ордеров на 30.79 или 31.09. Изучайте ежедневные изменения цены QQQX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund?

Самая высокая цена Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund (QQQX) за последний год составила 31.87. Акции заметно колебались в пределах 25.35 - 31.87, сравнение с 30.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund?

Самая низкая цена Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund (QQQX) за год составила 25.35. Сравнение с текущими 30.79 и 25.35 - 31.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QQQX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QQQX?

В прошлом Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.51 и 15.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.42 30.79
Годовой диапазон
25.35 31.87
Предыдущее закрытие
30.51
Open
30.63
Bid
30.79
Ask
31.09
Low
30.42
High
30.79
Объем
215
Дневное изменение
0.92%
Месячное изменение
4.02%
6-месячное изменение
11.52%
Годовое изменение
15.32%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%