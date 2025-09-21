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QQQX: Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund
Курс QQQX за сегодня изменился на 0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.42, а максимальная — 30.79.
Следите за динамикой Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QQQX сегодня?
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund (QQQX) сегодня оценивается на уровне 30.79. Инструмент торгуется в пределах 30.42 - 30.79, вчерашнее закрытие составило 30.51, а торговый объем достиг 215. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQQX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund?
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund в настоящее время оценивается в 30.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.32% и USD. Отслеживайте движения QQQX на графике в реальном времени.
Как купить акции QQQX?
Вы можете купить акции Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund (QQQX) по текущей цене 30.79. Ордера обычно размещаются около 30.79 или 31.09, тогда как 215 и 0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQQX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QQQX?
Инвестирование в Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund предполагает учет годового диапазона 25.35 - 31.87 и текущей цены 30.79. Многие сравнивают 4.02% и 11.52% перед размещением ордеров на 30.79 или 31.09. Изучайте ежедневные изменения цены QQQX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund?
Самая высокая цена Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund (QQQX) за последний год составила 31.87. Акции заметно колебались в пределах 25.35 - 31.87, сравнение с 30.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund?
Самая низкая цена Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund (QQQX) за год составила 25.35. Сравнение с текущими 30.79 и 25.35 - 31.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QQQX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QQQX?
В прошлом Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.51 и 15.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.51
- Open
- 30.63
- Bid
- 30.79
- Ask
- 31.09
- Low
- 30.42
- High
- 30.79
- Объем
- 215
- Дневное изменение
- 0.92%
- Месячное изменение
- 4.02%
- 6-месячное изменение
- 11.52%
- Годовое изменение
- 15.32%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%