Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund股票今天的定价为30.82。它在30.69 - 30.89范围内交易，昨天的收盘价为30.79，交易量达到167。QQQX的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund目前的价值为30.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.43%和USD。实时查看图表以跟踪QQQX走势。

您可以以30.82的当前价格购买Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund股票。订单通常设置在30.82或31.12附近，而167和-0.19%显示市场活动。立即关注QQQX的实时图表更新。

投资Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund需要考虑年度范围25.35 - 31.87和当前价格30.82。许多人在以30.82或31.12下订单之前，会比较4.12%和。实时查看QQQX价格图表，了解每日变化。

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund的最高价格是31.87。在25.35 - 31.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund的绩效。