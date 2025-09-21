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QQQX: Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund

30.82 USD 0.03 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QQQX汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点30.69和高点30.89进行交易。

关注Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
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  • H4
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QQQX新闻

常见问题解答

QQQX股票今天的价格是多少？

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund股票今天的定价为30.82。它在30.69 - 30.89范围内交易，昨天的收盘价为30.79，交易量达到167。QQQX的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund股票是否支付股息？

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund目前的价值为30.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.43%和USD。实时查看图表以跟踪QQQX走势。

如何购买QQQX股票？

您可以以30.82的当前价格购买Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund股票。订单通常设置在30.82或31.12附近，而167和-0.19%显示市场活动。立即关注QQQX的实时图表更新。

如何投资QQQX股票？

投资Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund需要考虑年度范围25.35 - 31.87和当前价格30.82。许多人在以30.82或31.12下订单之前，会比较4.12%和。实时查看QQQX价格图表，了解每日变化。

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund的最高价格是31.87。在25.35 - 31.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund的绩效。

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund股票的最低价格是多少？

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund（QQQX）的最低价格为25.35。将其与当前的30.82和25.35 - 31.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQQX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QQQX股票是什么时候拆分的？

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.79和15.43%中可见。

日范围
30.69 30.89
年范围
25.35 31.87
前一天收盘价
30.79
开盘价
30.88
卖价
30.82
买价
31.12
最低价
30.69
最高价
30.89
交易量
167
日变化
0.10%
月变化
4.12%
6个月变化
11.63%
年变化
15.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%