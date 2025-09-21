QQQX: Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund
今日QQQX汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点30.69和高点30.89进行交易。
关注Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
QQQX股票今天的价格是多少？
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund股票今天的定价为30.82。它在30.69 - 30.89范围内交易，昨天的收盘价为30.79，交易量达到167。QQQX的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund股票是否支付股息？
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund目前的价值为30.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.43%和USD。实时查看图表以跟踪QQQX走势。
如何购买QQQX股票？
您可以以30.82的当前价格购买Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund股票。订单通常设置在30.82或31.12附近，而167和-0.19%显示市场活动。立即关注QQQX的实时图表更新。
如何投资QQQX股票？
投资Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund需要考虑年度范围25.35 - 31.87和当前价格30.82。许多人在以30.82或31.12下订单之前，会比较4.12%和。实时查看QQQX价格图表，了解每日变化。
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund的最高价格是31.87。在25.35 - 31.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund的绩效。
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund股票的最低价格是多少？
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund（QQQX）的最低价格为25.35。将其与当前的30.82和25.35 - 31.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQQX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QQQX股票是什么时候拆分的？
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.79和15.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.79
- 开盘价
- 30.88
- 卖价
- 30.82
- 买价
- 31.12
- 最低价
- 30.69
- 最高价
- 30.89
- 交易量
- 167
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 4.12%
- 6个月变化
- 11.63%
- 年变化
- 15.43%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%