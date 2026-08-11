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QQQT: Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF
Курс QQQT за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.09, а максимальная — 18.14.
Следите за динамикой Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QQQT сегодня?
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) сегодня оценивается на уровне 18.10. Инструмент торгуется в пределах 18.09 - 18.14, вчерашнее закрытие составило 18.12, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQQT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF?
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF в настоящее время оценивается в 18.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.32% и USD. Отслеживайте движения QQQT на графике в реальном времени.
Как купить акции QQQT?
Вы можете купить акции Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) по текущей цене 18.10. Ордера обычно размещаются около 18.10 или 18.40, тогда как 9 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQQT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QQQT?
Инвестирование в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF предполагает учет годового диапазона 15.24 - 19.45 и текущей цены 18.10. Многие сравнивают 4.14% и 10.43% перед размещением ордеров на 18.10 или 18.40. Изучайте ежедневные изменения цены QQQT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF?
Самая высокая цена Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) за последний год составила 19.45. Акции заметно колебались в пределах 15.24 - 19.45, сравнение с 18.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF?
Самая низкая цена Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) за год составила 15.24. Сравнение с текущими 18.10 и 15.24 - 19.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QQQT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QQQT?
В прошлом Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.12 и 8.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.12
- Open
- 18.14
- Bid
- 18.10
- Ask
- 18.40
- Low
- 18.09
- High
- 18.14
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 4.14%
- 6-месячное изменение
- 10.43%
- Годовое изменение
- 8.32%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%