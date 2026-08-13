QQQT: Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF
今日QQQT汇率已更改-0.50%。当日，交易品种以低点18.00和高点18.14进行交易。
关注Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
QQQT股票今天的价格是多少？
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF股票今天的定价为18.03。它在18.00 - 18.14范围内交易，昨天的收盘价为18.12，交易量达到46。QQQT的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF股票是否支付股息？
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF目前的价值为18.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.90%和USD。实时查看图表以跟踪QQQT走势。
如何购买QQQT股票？
您可以以18.03的当前价格购买Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF股票。订单通常设置在18.03或18.33附近，而46和-0.61%显示市场活动。立即关注QQQT的实时图表更新。
如何投资QQQT股票？
投资Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF需要考虑年度范围15.24 - 19.45和当前价格18.03。许多人在以18.03或18.33下订单之前，会比较3.74%和。实时查看QQQT价格图表，了解每日变化。
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF的最高价格是19.45。在15.24 - 19.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF的绩效。
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF（QQQT）的最低价格为15.24。将其与当前的18.03和15.24 - 19.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQQT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QQQT股票是什么时候拆分的？
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.12和7.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.12
- 开盘价
- 18.14
- 卖价
- 18.03
- 买价
- 18.33
- 最低价
- 18.00
- 最高价
- 18.14
- 交易量
- 46
- 日变化
- -0.50%
- 月变化
- 3.74%
- 6个月变化
- 10.01%
- 年变化
- 7.90%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%