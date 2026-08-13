QQQT股票今天的价格是多少？ Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF股票今天的定价为18.03。它在18.00 - 18.14范围内交易，昨天的收盘价为18.12，交易量达到46。QQQT的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF股票是否支付股息？ Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF目前的价值为18.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.90%和USD。实时查看图表以跟踪QQQT走势。

如何购买QQQT股票？ 您可以以18.03的当前价格购买Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF股票。订单通常设置在18.03或18.33附近，而46和-0.61%显示市场活动。立即关注QQQT的实时图表更新。

如何投资QQQT股票？ 投资Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF需要考虑年度范围15.24 - 19.45和当前价格18.03。许多人在以18.03或18.33下订单之前，会比较3.74%和。实时查看QQQT价格图表，了解每日变化。

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF的最高价格是19.45。在15.24 - 19.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF的绩效。

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF股票的最低价格是多少？ Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF（QQQT）的最低价格为15.24。将其与当前的18.03和15.24 - 19.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQQT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。