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QQQT: Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

18.03 USD 0.09 (0.50%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QQQT汇率已更改-0.50%。当日，交易品种以低点18.00和高点18.14进行交易。

关注Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QQQT股票今天的价格是多少？

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF股票今天的定价为18.03。它在18.00 - 18.14范围内交易，昨天的收盘价为18.12，交易量达到46。QQQT的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF股票是否支付股息？

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF目前的价值为18.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.90%和USD。实时查看图表以跟踪QQQT走势。

如何购买QQQT股票？

您可以以18.03的当前价格购买Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF股票。订单通常设置在18.03或18.33附近，而46和-0.61%显示市场活动。立即关注QQQT的实时图表更新。

如何投资QQQT股票？

投资Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF需要考虑年度范围15.24 - 19.45和当前价格18.03。许多人在以18.03或18.33下订单之前，会比较3.74%和。实时查看QQQT价格图表，了解每日变化。

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF的最高价格是19.45。在15.24 - 19.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF的绩效。

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF（QQQT）的最低价格为15.24。将其与当前的18.03和15.24 - 19.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQQT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QQQT股票是什么时候拆分的？

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.12和7.90%中可见。

日范围
18.00 18.14
年范围
15.24 19.45
前一天收盘价
18.12
开盘价
18.14
卖价
18.03
买价
18.33
最低价
18.00
最高价
18.14
交易量
46
日变化
-0.50%
月变化
3.74%
6个月变化
10.01%
年变化
7.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%