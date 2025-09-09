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QQQS: Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF
Курс QQQS за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.97, а максимальная — 44.45.
Следите за динамикой Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QQQS сегодня?
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) сегодня оценивается на уровне 43.97. Инструмент торгуется в пределах 43.97 - 44.45, вчерашнее закрытие составило 44.10, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQQS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF?
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF в настоящее время оценивается в 43.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 46.03% и USD. Отслеживайте движения QQQS на графике в реальном времени.
Как купить акции QQQS?
Вы можете купить акции Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) по текущей цене 43.97. Ордера обычно размещаются около 43.97 или 44.27, тогда как 18 и -0.68% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQQS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QQQS?
Инвестирование в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF предполагает учет годового диапазона 30.11 - 45.20 и текущей цены 43.97. Многие сравнивают 4.19% и 23.79% перед размещением ордеров на 43.97 или 44.27. Изучайте ежедневные изменения цены QQQS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF?
Самая высокая цена Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) за последний год составила 45.20. Акции заметно колебались в пределах 30.11 - 45.20, сравнение с 44.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF?
Самая низкая цена Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) за год составила 30.11. Сравнение с текущими 43.97 и 30.11 - 45.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QQQS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QQQS?
В прошлом Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.10 и 46.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.10
- Open
- 44.27
- Bid
- 43.97
- Ask
- 44.27
- Low
- 43.97
- High
- 44.45
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- -0.29%
- Месячное изменение
- 4.19%
- 6-месячное изменение
- 23.79%
- Годовое изменение
- 46.03%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%