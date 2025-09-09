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QQQS: Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

44.58 USD 0.61 (1.39%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QQQS汇率已更改1.39%。当日，交易品种以低点44.32和高点44.59进行交易。

关注Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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QQQS新闻

常见问题解答

QQQS股票今天的价格是多少？

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF股票今天的定价为44.58。它在44.32 - 44.59范围内交易，昨天的收盘价为43.97，交易量达到7。QQQS的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF股票是否支付股息？

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF目前的价值为44.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注48.06%和USD。实时查看图表以跟踪QQQS走势。

如何购买QQQS股票？

您可以以44.58的当前价格购买Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF股票。订单通常设置在44.58或44.88附近，而7和0.59%显示市场活动。立即关注QQQS的实时图表更新。

如何投资QQQS股票？

投资Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF需要考虑年度范围30.11 - 45.20和当前价格44.58。许多人在以44.58或44.88下订单之前，会比较5.64%和。实时查看QQQS价格图表，了解每日变化。

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF的最高价格是45.20。在30.11 - 45.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF的绩效。

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF股票的最低价格是多少？

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF（QQQS）的最低价格为30.11。将其与当前的44.58和30.11 - 45.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQQS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QQQS股票是什么时候拆分的？

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.97和48.06%中可见。

日范围
44.32 44.59
年范围
30.11 45.20
前一天收盘价
43.97
开盘价
44.32
卖价
44.58
买价
44.88
最低价
44.32
最高价
44.59
交易量
7
日变化
1.39%
月变化
5.64%
6个月变化
25.51%
年变化
48.06%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%