QQQS: Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF
今日QQQS汇率已更改1.39%。当日，交易品种以低点44.32和高点44.59进行交易。
关注Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QQQS新闻
常见问题解答
QQQS股票今天的价格是多少？
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF股票今天的定价为44.58。它在44.32 - 44.59范围内交易，昨天的收盘价为43.97，交易量达到7。QQQS的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF股票是否支付股息？
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF目前的价值为44.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注48.06%和USD。实时查看图表以跟踪QQQS走势。
如何购买QQQS股票？
您可以以44.58的当前价格购买Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF股票。订单通常设置在44.58或44.88附近，而7和0.59%显示市场活动。立即关注QQQS的实时图表更新。
如何投资QQQS股票？
投资Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF需要考虑年度范围30.11 - 45.20和当前价格44.58。许多人在以44.58或44.88下订单之前，会比较5.64%和。实时查看QQQS价格图表，了解每日变化。
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF的最高价格是45.20。在30.11 - 45.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF的绩效。
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF股票的最低价格是多少？
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF（QQQS）的最低价格为30.11。将其与当前的44.58和30.11 - 45.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQQS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QQQS股票是什么时候拆分的？
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.97和48.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 43.97
- 开盘价
- 44.32
- 卖价
- 44.58
- 买价
- 44.88
- 最低价
- 44.32
- 最高价
- 44.59
- 交易量
- 7
- 日变化
- 1.39%
- 月变化
- 5.64%
- 6个月变化
- 25.51%
- 年变化
- 48.06%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%