Курс QQQH за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.80, а максимальная — 55.01.

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