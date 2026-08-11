КотировкиРазделы
Валюты / QQQH
Назад в Рынок акций США

QQQH: NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

54.95 USD 0.15 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QQQH за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.80, а максимальная — 55.01.

Следите за динамикой NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QQQH сегодня?

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) сегодня оценивается на уровне 54.95. Инструмент торгуется в пределах 54.80 - 55.01, вчерашнее закрытие составило 54.80, а торговый объем достиг 43. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQQH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF?

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF в настоящее время оценивается в 54.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.88% и USD. Отслеживайте движения QQQH на графике в реальном времени.

Как купить акции QQQH?

Вы можете купить акции NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) по текущей цене 54.95. Ордера обычно размещаются около 54.95 или 55.25, тогда как 43 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQQH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QQQH?

Инвестирование в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF предполагает учет годового диапазона 50.08 - 56.76 и текущей цены 54.95. Многие сравнивают 2.61% и 4.47% перед размещением ордеров на 54.95 или 55.25. Изучайте ежедневные изменения цены QQQH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF?

Самая высокая цена NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) за последний год составила 56.76. Акции заметно колебались в пределах 50.08 - 56.76, сравнение с 54.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF?

Самая низкая цена NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) за год составила 50.08. Сравнение с текущими 54.95 и 50.08 - 56.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QQQH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QQQH?

В прошлом NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.80 и 2.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
54.80 55.01
Годовой диапазон
50.08 56.76
Предыдущее закрытие
54.80
Open
54.91
Bid
54.95
Ask
55.25
Low
54.80
High
55.01
Объем
43
Дневное изменение
0.27%
Месячное изменение
2.61%
6-месячное изменение
4.47%
Годовое изменение
2.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%