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QQQH: NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
Курс QQQH за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.80, а максимальная — 55.01.
Следите за динамикой NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QQQH сегодня?
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) сегодня оценивается на уровне 54.95. Инструмент торгуется в пределах 54.80 - 55.01, вчерашнее закрытие составило 54.80, а торговый объем достиг 43. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQQH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF?
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF в настоящее время оценивается в 54.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.88% и USD. Отслеживайте движения QQQH на графике в реальном времени.
Как купить акции QQQH?
Вы можете купить акции NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) по текущей цене 54.95. Ордера обычно размещаются около 54.95 или 55.25, тогда как 43 и 0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQQH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QQQH?
Инвестирование в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF предполагает учет годового диапазона 50.08 - 56.76 и текущей цены 54.95. Многие сравнивают 2.61% и 4.47% перед размещением ордеров на 54.95 или 55.25. Изучайте ежедневные изменения цены QQQH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF?
Самая высокая цена NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) за последний год составила 56.76. Акции заметно колебались в пределах 50.08 - 56.76, сравнение с 54.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF?
Самая низкая цена NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) за год составила 50.08. Сравнение с текущими 54.95 и 50.08 - 56.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QQQH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QQQH?
В прошлом NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.80 и 2.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 54.80
- Open
- 54.91
- Bid
- 54.95
- Ask
- 55.25
- Low
- 54.80
- High
- 55.01
- Объем
- 43
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- 2.61%
- 6-месячное изменение
- 4.47%
- Годовое изменение
- 2.88%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%