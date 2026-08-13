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QQQH: NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

54.93 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QQQH汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点54.72和高点55.25进行交易。

关注NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QQQH股票今天的价格是多少？

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF股票今天的定价为54.93。它在54.72 - 55.25范围内交易，昨天的收盘价为54.95，交易量达到73。QQQH的实时价格图表显示了这些更新。

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF股票是否支付股息？

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF目前的价值为54.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.85%和USD。实时查看图表以跟踪QQQH走势。

如何购买QQQH股票？

您可以以54.93的当前价格购买NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF股票。订单通常设置在54.93或55.23附近，而73和-0.58%显示市场活动。立即关注QQQH的实时图表更新。

如何投资QQQH股票？

投资NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF需要考虑年度范围50.08 - 56.76和当前价格54.93。许多人在以54.93或55.23下订单之前，会比较2.58%和。实时查看QQQH价格图表，了解每日变化。

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF的最高价格是56.76。在50.08 - 56.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF的绩效。

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF股票的最低价格是多少？

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF（QQQH）的最低价格为50.08。将其与当前的54.93和50.08 - 56.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQQH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QQQH股票是什么时候拆分的？

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.95和2.85%中可见。

日范围
54.72 55.25
年范围
50.08 56.76
前一天收盘价
54.95
开盘价
55.25
卖价
54.93
买价
55.23
最低价
54.72
最高价
55.25
交易量
73
日变化
-0.04%
月变化
2.58%
6个月变化
4.43%
年变化
2.85%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%