QQQH: NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
今日QQQH汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点54.72和高点55.25进行交易。
关注NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- W1
- MN
常见问题解答
QQQH股票今天的价格是多少？
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF股票今天的定价为54.93。它在54.72 - 55.25范围内交易，昨天的收盘价为54.95，交易量达到73。QQQH的实时价格图表显示了这些更新。
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF股票是否支付股息？
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF目前的价值为54.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.85%和USD。实时查看图表以跟踪QQQH走势。
如何购买QQQH股票？
您可以以54.93的当前价格购买NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF股票。订单通常设置在54.93或55.23附近，而73和-0.58%显示市场活动。立即关注QQQH的实时图表更新。
如何投资QQQH股票？
投资NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF需要考虑年度范围50.08 - 56.76和当前价格54.93。许多人在以54.93或55.23下订单之前，会比较2.58%和。实时查看QQQH价格图表，了解每日变化。
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF的最高价格是56.76。在50.08 - 56.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF的绩效。
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF股票的最低价格是多少？
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF（QQQH）的最低价格为50.08。将其与当前的54.93和50.08 - 56.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQQH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QQQH股票是什么时候拆分的？
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.95和2.85%中可见。
- 前一天收盘价
- 54.95
- 开盘价
- 55.25
- 卖价
- 54.93
- 买价
- 55.23
- 最低价
- 54.72
- 最高价
- 55.25
- 交易量
- 73
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 2.58%
- 6个月变化
- 4.43%
- 年变化
- 2.85%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%